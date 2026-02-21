Năm 2025 nhìn từ Rạng Đông - khi năng lực thích ứng trở thành lợi thế

(TBTCO) - Năm 2025 đặt nhiều doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực lớn khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, sức mua suy giảm và cạnh tranh gia tăng. Trong bối cảnh đó, Rạng Đông lựa chọn hướng đi chủ động: tái cấu trúc quản trị, tối ưu vận hành và tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới, qua đó duy trì ổn định và chuẩn bị cho chu kỳ phục hồi.

Ổn định chiến lược trong bối cảnh nhiều biến động

Theo các tổ chức kinh tế quốc tế, tăng trưởng thương mại toàn cầu giai đoạn 2024 - 2025 thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch. Lạm phát kéo dài, xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại khiến chuỗi cung ứng gián đoạn, đẩy chi phí logistics và nguyên vật liệu tăng cao.

Trong nước, sức mua suy giảm tác động trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất. Ngành chiếu sáng chịu ảnh hưởng rõ nét khi cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ gia tăng, trong khi các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, tiêu chuẩn môi trường và chuyển đổi số ngày càng khắt khe.

Lễ trao chứng nhận quốc tế TÜV SÜD cho các dòng sản phẩm chiếu sáng chủ lực của Rạng Đông.

Công ty cổ phần Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) cũng chịu sức ép tương tự. Thị trường nội địa tăng trưởng chậm, trong khi chi phí tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và đầu tư công nghệ tiếp tục gia tăng, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, Rạng Đông không lựa chọn thu hẹp hoạt động để phòng thủ, mà giữ ổn định định hướng chiến lược, đồng thời linh hoạt trong điều hành. Doanh nghiệp rà soát toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh, từ thị trường, danh mục sản phẩm đến tổ chức bộ máy và chuỗi giá trị. Cơ cấu quản trị được tinh gọn theo hướng phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm với hiệu quả.

Song song, Rạng Đông đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát chi phí và dòng tiền. Việc số hóa giúp cắt giảm các khâu trung gian, nâng cao hiệu suất lao động và tăng khả năng phản ứng trước biến động thị trường.

Trong khi thị trường nội địa gặp khó, xuất khẩu trở thành điểm tựa quan trọng. Hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng, với việc mở rộng thêm một số thị trường như Bắc Mỹ, Trung Đông và Nam Á. Doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng các dòng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu tiết kiệm năng lượng ngày càng khắt khe.

Thích ứng chính sách, tạo nền tảng cho chu kỳ dài hạn

Năm 2025 cũng ghi nhận những thay đổi đáng kể về chính sách quản lý và thuế, đặc biệt là việc nhiều hộ kinh doanh và đại lý chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai. Sự thay đổi này tạo ra không ít thách thức cho hệ thống phân phối, nhất là các đại lý quy mô nhỏ.

Thay vì phản ứng thụ động, Rạng Đông coi đây là xu thế tất yếu hướng tới minh bạch và phát triển bền vững của thị trường. Doanh nghiệp chủ động hỗ trợ các đối tác phân phối thông qua đào tạo, hướng dẫn thực hiện chính sách mới và cung cấp công cụ quản lý phù hợp, qua đó hạn chế xáo trộn và giữ ổn định chuỗi cung ứng.

Ở góc độ sản phẩm, năng lực thích ứng tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển. Các dòng sản phẩm phổ thông được cải tiến về thiết kế và hiệu suất nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước hàng giá rẻ. Các giải pháp LED tiết kiệm điện, chiếu sáng thông minh và quản lý năng lượng được đẩy mạnh, giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí vận hành và rút ngắn thời gian hoàn vốn - yếu tố quan trọng trong bối cảnh đầu tư bị thắt chặt.

Bên cạnh đó, dịch vụ sau bán hàng vẫn là lợi thế của doanh nghiệp trong nước, với khả năng phản ứng nhanh, hỗ trợ tại chỗ và cam kết bảo hành, bảo trì dài hạn. Đây là nền tảng giúp Rạng Đông duy trì thị trường truyền thống và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Với cách tiếp cận chủ động, tập trung vào quản trị, công nghệ và con người, Rạng Đông đang chuẩn bị cho những chu kỳ dài hạn hơn, sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi của thị trường.