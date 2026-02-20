Cũng theo Cục Quản lý giá, do mùng 5 Tết được xem không phải ngày đẹp để khai trương, mở hàng kinh doanh hay xuất hành, hóa vàng... do đó sẽ không có sự tăng cao về nhu cầu tiêu dùng.
Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh, thành phố lớn, từ Mùng 4 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại như: Aeon Mall, Mega Market, BRG Mart, Co.opmart và Go!... và một số các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Agami... vẫn hoạt động xuyên Tết từ mùng 1 để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới.
Việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các các chợ truyền thống tạm ngừng đóng cửa nghỉ Tết.
|Từ mùng 4 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại. Ảnh: Đức Thanh
Dự báo các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít. Theo quy luật những ngày Tết đầu năm, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn các trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí nên dự báo giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết, mức tăng dự kiến không lớn, mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung của thị trường.
Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần các tụ điểm du lịch vui chơi phục vụ nhu cầu du khách du xuân có thể tăng giá.
Từ ngày mùng 5 Tết thị trường tiếp tục dần sôi động hơn do người dân thực hiện các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.
Để tiếp tục bảo đảm ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá cục bộ.
Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực hiện mua sắm.
Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu; thị trường hàng hóa và dịch vụ tiếp tục ổn định và dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Nhìn chung, sức mua và nguồn hàng trong ngày mùng 4 tương đương mùng 3, đã dồi dào hơn.
Tại TP. Hà Nội, giá cả tiếp tục xu hướng ổn định tại các chợ lớn như Thổ Quan - Khâm Thiên, Thái Thịnh,… Các chợ dân sinh mở cửa trở lại, tập trung hoa quả, rau củ, thịt bò, lợn, cá. Hoa tươi phục vụ cúng lễ cao hơn khoảng 15 - 30% so với 29 Tết; hoa cúc 12.000 - 15.000 đồng/bông, hoa hồng 12.000-17.000 đồng/cành. Thịt lợn loại ngon 160.000 - 180.000 đồng/kg; thịt bò thăn 320.000 - 350.000 đồng/kg; giá cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Rau củ, hoa quả duy trì ở mức cao, cao hơn khoảng 15 - 30% so với 29 Tết; su hào 20.000 đồng/3 củ, bắp cải 25.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg.
Tại TP. Hồ Chí Minh, tiểu thương tại các chợ bán hàng trở lại; sức mua bình thường, tập trung vào rau củ, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau và trái cây khoảng 754 tấn/ngày, bằng khoảng 30% ngày thường. Giá nhìn chung ổn định; dưa leo giảm 2.000 đồng/kg; khổ qua giảm 10.000 đồng/kg; mãng cầu tròn tăng 20.000 đồng/kg. So cùng kỳ năm trước, giá rau, củ, quả, trái cây tăng, giảm phổ biến 5.000 - 10.000 đồng/kg...