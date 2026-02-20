(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự báo ngày 21/02/2026 (mùng 5 Tết) giá cả thị trường không biến động bất thường do nhu cầu không nhiều, các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định; người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Cũng theo Cục Quản lý giá, do mùng 5 Tết được xem không phải ngày đẹp để khai trương, mở hàng kinh doanh hay xuất hành, hóa vàng... do đó sẽ không có sự tăng cao về nhu cầu tiêu dùng.

Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh, thành phố lớn, từ Mùng 4 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại như: Aeon Mall, Mega Market, BRG Mart, Co.opmart và Go!... và một số các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Agami... vẫn hoạt động xuyên Tết từ mùng 1 để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới.

Việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các các chợ truyền thống tạm ngừng đóng cửa nghỉ Tết.

Từ mùng 4 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại. Ảnh: Đức Thanh

Dự báo các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít. Theo quy luật những ngày Tết đầu năm, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn các trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí nên dự báo giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết, mức tăng dự kiến không lớn, mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung của thị trường.

Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần các tụ điểm du lịch vui chơi phục vụ nhu cầu du khách du xuân có thể tăng giá.

Từ ngày mùng 5 Tết thị trường tiếp tục dần sôi động hơn do người dân thực hiện các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá cục bộ.

Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm thực hiện mua sắm.