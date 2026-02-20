Thị trường ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026: Cung ứng thông suốt, giá cả được kiểm soát

(TBTCO) - Thị trường ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vận hành theo quỹ đạo ổn định, cung ứng thông suốt, giá cả được kiểm soát. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội và tạo đà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cả nước bắt đầu nhịp trở lại sau ba ngày nghỉ đầu năm. Dù sức mua chưa tăng mạnh, nhưng cung cầu nhìn chung cân đối, nguồn hàng đa dạng, giá cả không có biến động bất thường.

Sau kỳ nghỉ đầu xuân, nhiều hệ thống phân phối lớn như Co.opmart, Go! & Big C, Winmart/Winmart+, Lotte, MM Mega Market… đã đồng loạt mở cửa trở lại. Hàng hóa tại các siêu thị và trung tâm thương mại dồi dào, từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai, trong khi giá bán cơ bản giữ ổn định so với thời điểm trước Tết.

Tại các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng nhộn nhịp hơn so với 3 ngày đầu năm. Bên cạnh hoa, quả tươi phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm, nhiều tiểu thương đã mở bán trở lại các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản, rau củ quả. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn cung rau củ khá dồi dào, giá ổn định so với những ngày cận Tết.

Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt bò, thủy sản có tăng nhẹ theo quy luật hàng năm do nhu cầu thay đổi bữa ăn sau Tết. Tuy nhiên, mức tăng không đột biến và không gây áp lực lên mặt bằng giá chung. Tổng thể, thị trường ngày mùng 4 diễn biến theo quy luật thông thường, không ghi nhận hiện tượng thiếu hàng hay sốt giá.

Sau 3 ngày nghỉ Tết, các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng nhộn nhịp hơn. Ảnh: TL

Về mặt bằng giá, gạo tẻ chất lượng cao tại miền Bắc dao động 22.000 - 30.000 đồng/kg, miền Nam 20.000 - 28.000 đồng/kg; gạo nếp từ 22.000 - 35.000 đồng/kg (miền Bắc) và 20.000 - 30.000 đồng/kg (miền Nam). Thịt lợn mông sấn phổ biến 120.000 - 130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ 140.000 - 170.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại I từ 270.000 - 290.000 đồng/kg; gà ta lông 130.000 - 150.000 đồng/kg; tôm lớt loại 26 - 30 con/kg từ 400.000 - 450.000 đồng/kg.

Nhóm rau củ như bắp cải 10.000 - 15.000 đồng/kg; cà chua 10.000 - 15.000 đồng/kg; khoai tây 15.000 - 25.000 đồng/kg; súp lơ 7.000 - 10.000 đồng/cây. Trái cây phục vụ du xuân, cúng lễ như thanh long 60.000 - 70.000 đồng/kg; xoài cát 50.000 - 60.000 đồng/kg; cam canh 50.000 - 80.000 đồng/kg; bưởi diễn 20.000 - 25.000 đồng/quả.

Các mặt hàng chế biến và đồ uống cơ bản giữ giá ổn định: giò lụa 150.000 - 180.000 đồng/kg; bánh chưng 50.000 - 70.000 đồng/cái; bia lon Hà Nội 270.000 - 280.000 đồng/thùng; Saigon Special 340.000 - 350.000 đồng/thùng; Heineken 450.000 - 460.000 đồng/thùng; nước ngọt 180.000 - 190.000 đồng/thùng.

Đánh giá chung cho thấy, dù nguồn cung thực phẩm tươi sống chưa nhiều như ngày thường, song do nhu cầu chưa cao nên thị trường vẫn đáp ứng tốt, không xảy ra mất cân đối cung cầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dự báo, Bước sang mùng 5 Tết sẽ có thêm nhiều siêu thị, chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi mở bán trở lại; nguồn cung tiếp tục được bổ sung nhưng sức mua vẫn chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản. Giá các mặt hàng này dự kiến giữ ở mức tương đương những ngày cận Tết, không có hiện tượng thiếu hàng hay tăng giá đột biến./.