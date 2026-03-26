Thị trường

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (26/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, sức mua còn yếu. Trong khi giá gạo nguyên liệu phần lớn đi ngang, thì một số loại lúa tươi giảm. Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá một số loại lúa tươi hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán yếu, một số lúa tươi giảm nhẹ. Tại An Giang, nguồn lúa Đông Xuân chào bán đều, giá biến động nhẹ. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán lúa mới gần ngày cắt khá hơn, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, nông dân chào bán lúa Đông Xuân khá nhiều, giá neo cao, thương lái chốt mua ít. Tại Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán ít, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn. Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/3) điều chỉnh giảm khoảng 300 - 500 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.600 - 93.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn duy trì ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó.
Giá lúa gạo hôm nay (25/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lặng sóng khi giá nhiều mặt hàng giữ nguyên, giao dịch mua bán khá chậm. Dù một số loại gạo nguyên liệu nhích nhẹ, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm khi thương lái và doanh nghiệp còn thận trọng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Giá thép, quặng sắt hôm nay (25/3) đồng loạt tăng do chi phí vận tải cao trong bối cảnh giá dầu khí toàn cầu leo thang. Trong nước, giá thép xây dựng cũng tăng mạnh, dao động 14.440 - 15.020 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/3) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tại Trung Quốc tăng 90 Nhân dân tệ lên mức 16,195 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá cao su tại Nhật Bản lao dốc do áp lực bán kỹ thuật sau kỳ nghỉ dài, trong khi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng bởi giá năng lượng cao.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch, thăm thân khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, kéo theo giá vé máy bay, tàu hỏa tăng khoảng 20 - 50% trên nhiều chặng, không ít tuyến ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi người dân đặt sớm để giữ chỗ.
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.
