Ngày 22/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chưa có dấu hiệu khởi sắc

Giá lúa gạo hôm nay (22/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi OM 1 dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg…

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại giá cao cao. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động quanh mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long - “vựa lúa” của cả nước, nông dân bước vào cao điểm thu hoạch vụ đông xuân nhưng kém vui khi giá lúa giảm sâu, đầu ra gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, những ngày qua, tại Tây Ninh, An Giang thương lái và doanh nghiệp thu mua cầm chừng, thậm chí bỏ cọc, khiến thị trường thêm trầm lắng. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, chi phí đầu vào tăng cao buộc họ phải hạ giá thu mua nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351-355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn.

Theo các nhà xuất khẩu lớn, bên cạnh Philippines, nhu cầu từ Trung Quốc và các thị trường châu Phi đang có dấu hiệu phục hồi, mở ra kỳ vọng tích cực cho xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, bài toán nâng cao giá trị gia tăng vẫn là thách thức lớn cần sớm được giải quyết để ngành lúa gạo phát triển bền vững./.