Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 26/3, giá vàng trong nước tiếp tục tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá giao dịch về cùng vùng 172 - 175 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 26/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng tăng giá còn lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 170,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác khi mặt bằng giá được điều chỉnh tăng tương đối đồng đều.

Cụ thể, tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng thêm 3,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI nâng giá vàng nhẫn thêm 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 3,3 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 4,8 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện được giao dịch quanh ngưỡng 4.526,9 USD/ounce, tăng 19,6 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng 0,44%.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,3 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục neo cao, mức chênh lệch giữa hai thị trường duy trì quanh 26,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo đánh giá của các chuyên gia tại ING Group, diễn biến giá vàng hiện đang chịu tác động đan xen từ các yếu tố địa chính trị và năng lượng. Sau những tín hiệu ngừng bắn bước đầu tại Trung Đông, giá dầu có xu hướng hạ nhiệt trong khi vàng lại đi lên, phản ánh trạng thái thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Các chuyên gia chiến lược hàng hóa Warren Patterson và Ewa Manthey cho rằng xu hướng tăng của vàng đang diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng suy giảm, song triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, biến động tỷ giá và các rủi ro địa chính trị.

Trong khi đó, bà Suki Cooper - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, nhận định vàng đang đóng vai trò là kênh cung cấp thanh khoản quan trọng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường tài chính.

Theo bà Cooper, dù vàng thường được bán ra để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong những giai đoạn căng thẳng, tốc độ điều chỉnh gần đây diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dựa trên các xu hướng lịch sử, áp lực này có thể tiếp tục kéo dài trong khoảng 4 - 6 tuần tới.

Ngoài ra, chuyên gia từ Standard Chartered cũng lưu ý rằng dù giá vàng đã bước đầu nhận được hỗ trợ từ đường trung bình động 200 ngày, thị trường vẫn đang trong quá trình dò tìm vùng đáy và chưa hình thành xu hướng ổn định rõ ràng trong ngắn hạn.