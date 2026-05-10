Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.031.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.573.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 80.986.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.493.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.548.000 đồng/lượng (mua vào) và 3037.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng của phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3474 USD/ounce, tăng 2,35% so với ngày 8/5, tăng 7,83% so với tuần trước và tăng 9,60% so với cùng kỳ tháng trước.

Nguyên nhân giá bạc tăng là do được hỗ trợ sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế cho thấy bức tranh tăng trưởng còn nhiều mâu thuẫn. Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát của người dân Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Kỳ vọng lạm phát một năm giảm từ 4,7% xuống 4,5%, còn kỳ vọng dài hạn giảm nhẹ còn 3,4%.

Các dữ liệu này khiến giới đầu tư tiếp tục tranh luận về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn chưa có tín hiệu đủ mạnh để khẳng định Fed sớm đảo chiều chính sách tiền tệ.

Đối với bạc, môi trường lãi suất cao thường gây áp lực do làm tăng chi phí nắm giữ tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, việc đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ chưa tăng quá mạnh đang tạo điều kiện để bạc duy trì sức hấp dẫn.

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc là tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại trên danh nghĩa, nhiều diễn biến mới cho thấy căng thẳng vẫn ở mức rất cao. Mỹ được cho là đã tấn công một số mục tiêu quân sự của Iran và vô hiệu hóa các tàu chở dầu Iran gần khu vực eo biển Hormuz.

Chỉ số đồng USD giảm trong phiên cuối tuần cũng góp phần hỗ trợ giá bạc thế giới. Khi đồng bạc xanh mất giá, các kim loại được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dù triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động mạnh trong ngắn hạn. Giá bạc thường có biên độ dao động lớn hơn vàng do thanh khoản thấp hơn và chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố trú ẩn lẫn nhu cầu công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro, tránh sử dụng đòn bẩy cao và theo dõi sát các biến động liên quan đến chính sách lãi suất của Mỹ, giá dầu cũng như tình hình Trung Đông.

Với những yếu tố hiện tại, giá bạc hôm nay được đánh giá vẫn đang có nền tảng hỗ trợ tương đối tích cực. Tuy nhiên, xu hướng tăng mạnh hay điều chỉnh sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế Mỹ và căng thẳng địa chính trị trong những ngày tới./.