Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá bạc hôm nay tăng bứt phá. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 7/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.039.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.039.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.468.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 78.613.137 đồng/lượng (mua vào) và 81.039.797 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.381.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 7/5 tiếp tục tạo sóng lớn khi bật tăng mạnh. Tại thời điểm 8h36 sáng ngày 7/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 77,7755 USD/ounce, tăng 0,57% so với hôm qua, tăng 7,93% so với tuần trước.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, đây là mức giá cao nhất của bạc kể từ ngày 21/4 đến nay. Đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm kim loại quý sau giai đoạn biến động vì các yếu tố địa chính trị và lãi suất.

Không chỉ giá giao ngay, hợp đồng tương lai bạc Comex tại New York cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 4,41 USD/ounce, lên ngưỡng 78 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Những thông tin tích cực liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Iran đã phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự.

Một yếu tố khác đang thúc đẩy giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Trong giai đoạn xung đột Trung Đông leo thang, giá năng lượng tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này từng gây áp lực lên nhóm kim loại quý do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Tuy nhiên, khi áp lực địa chính trị hạ nhiệt, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với bạc nhờ triển vọng cung - cầu dài hạn ngày càng thắt chặt. Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường kim loại quý, nhu cầu bạc toàn cầu hiện đang vượt xa khả năng cung ứng.

Năm 2025, thị trường bạc toàn cầu thiếu hụt khoảng 40,2 triệu ounce, tương đương khoảng 1.252 tấn bạc. Đây là năm tiếp tục ghi nhận trạng thái mất cân đối cung - cầu trên thị trường kim loại quý này.

Đáng chú ý, năm 2026 được dự báo sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tổ chức nghiên cứu Metals Focus dự báo mức thiếu hụt có thể lên tới 46,3 triệu ounce trong năm nay./.