Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

08:43 | 07/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/5) đồng loạt tăng mạnh khi lực cầu tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 5 liên tiếp, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư hàng hóa và kim loại quý.
Giá bạc hôm nay tăng bứt phá. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 7/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.039.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.039.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.948.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.468.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 78.613.137 đồng/lượng (mua vào) và 81.039.797 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.381.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 7/5 tiếp tục tạo sóng lớn khi bật tăng mạnh. Tại thời điểm 8h36 sáng ngày 7/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 77,7755 USD/ounce, tăng 0,57% so với hôm qua, tăng 7,93% so với tuần trước.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, đây là mức giá cao nhất của bạc kể từ ngày 21/4 đến nay. Đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm kim loại quý sau giai đoạn biến động vì các yếu tố địa chính trị và lãi suất.

Không chỉ giá giao ngay, hợp đồng tương lai bạc Comex tại New York cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 4,41 USD/ounce, lên ngưỡng 78 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Những thông tin tích cực liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Iran đã phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự.

Một yếu tố khác đang thúc đẩy giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Trong giai đoạn xung đột Trung Đông leo thang, giá năng lượng tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này từng gây áp lực lên nhóm kim loại quý do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Tuy nhiên, khi áp lực địa chính trị hạ nhiệt, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với bạc nhờ triển vọng cung - cầu dài hạn ngày càng thắt chặt. Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường kim loại quý, nhu cầu bạc toàn cầu hiện đang vượt xa khả năng cung ứng.

Năm 2025, thị trường bạc toàn cầu thiếu hụt khoảng 40,2 triệu ounce, tương đương khoảng 1.252 tấn bạc. Đây là năm tiếp tục ghi nhận trạng thái mất cân đối cung - cầu trên thị trường kim loại quý này.

Đáng chú ý, năm 2026 được dự báo sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tổ chức nghiên cứu Metals Focus dự báo mức thiếu hụt có thể lên tới 46,3 triệu ounce trong năm nay./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là "đòn bẩy" quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
Giá heo hơi hôm nay (6/5) biến động trái chiều. Theo đó, giá heo tại miền Bắc tăng, ngược lại miền Nam giảm cục bộ; Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước ở mức 70.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
