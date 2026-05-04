Thị trường

Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường

08:53 | 04/05/2026
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
aa
Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 4/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.349.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.919.810 đồng/lượng (mua vào) và 78.266.471 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.388.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/5/2026:

Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có thời điểm tăng mạnh, tiến sát mốc 77 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán đã quay trở lại vào cuối tuần. Lúc 8h40 sáng 4/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,3649 USD/ounce, giảm 0,01% so với hôm qua, giảm 0,26% so với cùng kỳ tuần trước.

Ở thị trường kỳ hạn, hợp đồng bạc giao tháng 7 đóng cửa ở mức 76,71 USD/ounce, cũng giảm khoảng 0,3% trong tuần. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường, dù có những nhịp phục hồi ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc đã được hỗ trợ trong phiên cuối tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của giá dầu.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia kim loại quý của FX Empire, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép trực tiếp lên giá bạc. Do không tạo ra dòng tiền như các tài sản sinh lợi, bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh chi phí cơ hội gia tăng. Ông cho rằng khi lãi suất tăng, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất, qua đó hạn chế đà tăng của bạc.

Động lực khiến lãi suất neo cao chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát, đặc biệt là lạm phát năng lượng. Trong bối cảnh này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới. Đây là yếu tố bất lợi không chỉ với bạc mà còn với các loại tài sản không sinh lời khác.

Dù vậy, về triển vọng dài hạn, ông Christopher Lewis nhận định cán cân cung - cầu trên thị trường bạc vẫn tương đối tích cực. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những bất ổn liên quan đến nguồn cung năng lượng tại khu vực Trung Đông vẫn có thể khiến giá bạc biến động mạnh. Trước bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì quy mô vị thế hợp lý nhằm kiểm soát rủi ro trước các cú biến động bất ngờ của thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Dành cho bạn

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Đọc thêm

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (4/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, nguồn cung thu hẹp cuối vụ. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (4/5) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 6 tăng 0,53% lên 399,10 Yên/kg; tháng 7 giảm 0,06% còn 399,80 Yên/kg. Tại sàn SHFE, tháng 5 tăng 0,20% lên 17.340 Nhân dân tệ/tấn trong khi tháng 7 giảm 0,02% xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.
Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (4/5) khởi sắc tại khu vực miền Nam khi Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, chạm mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang.
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái “lặng sóng” ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm