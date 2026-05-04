Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường

Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 4/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.349.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.919.810 đồng/lượng (mua vào) và 78.266.471 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.388.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 4/5/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có thời điểm tăng mạnh, tiến sát mốc 77 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán đã quay trở lại vào cuối tuần. Lúc 8h40 sáng 4/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,3649 USD/ounce, giảm 0,01% so với hôm qua, giảm 0,26% so với cùng kỳ tuần trước.

Ở thị trường kỳ hạn, hợp đồng bạc giao tháng 7 đóng cửa ở mức 76,71 USD/ounce, cũng giảm khoảng 0,3% trong tuần. Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường, dù có những nhịp phục hồi ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc đã được hỗ trợ trong phiên cuối tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của giá dầu.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia kim loại quý của FX Empire, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép trực tiếp lên giá bạc. Do không tạo ra dòng tiền như các tài sản sinh lợi, bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh chi phí cơ hội gia tăng. Ông cho rằng khi lãi suất tăng, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất, qua đó hạn chế đà tăng của bạc.

Động lực khiến lãi suất neo cao chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát, đặc biệt là lạm phát năng lượng. Trong bối cảnh này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới. Đây là yếu tố bất lợi không chỉ với bạc mà còn với các loại tài sản không sinh lời khác.

Dù vậy, về triển vọng dài hạn, ông Christopher Lewis nhận định cán cân cung - cầu trên thị trường bạc vẫn tương đối tích cực. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những bất ổn liên quan đến nguồn cung năng lượng tại khu vực Trung Đông vẫn có thể khiến giá bạc biến động mạnh. Trước bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì quy mô vị thế hợp lý nhằm kiểm soát rủi ro trước các cú biến động bất ngờ của thị trường./.