Thị trường

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

06:49 | 03/05/2026
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá bạc hôm nay đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.843.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.359.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.133.143 đồng/lượng (mua vào) và 78.497.804 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.395.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng của phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,3610 USD/ounce, tăng 2,17% so với ngày 1/5, tăng 0,29% so với cùng kỳ tháng trước.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng mức tăng mạnh gần 1,7 USD/ounce (+2,3%), lên 75,73 USD/ounce.

Theo phân tích của chuyên gia kim loại quý James Hyerczyk thuộc FX Empire, thị trường bạc ghi nhận nhịp tăng đáng chú ý vào cuối tuần khi lực mua quay trở lại từ giữa tuần, giúp giá giữ vững vùng điều chỉnh ngắn hạn.

Xét về yếu tố vĩ mô, diễn biến thị trường đang phần nào thuận lợi hơn cho bạc. Việc giá năng lượng hạ nhiệt sau tín hiệu nối lại đàm phán giữa Iran và United States đã góp phần làm dịu áp lực lạm phát. Theo ông Hyerczyk, điều này giúp ổn định kỳ vọng lãi suất, yếu tố vốn có tác động lớn đến các tài sản không sinh lãi như bạc. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại này đối với giới đầu tư.

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của thị trường hiện vẫn nghiêng về tăng. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì tích cực, giá bạc có khả năng tiến lên các vùng mục tiêu 83 - 84 USD/ounce và xa hơn là 91 - 98 USD/ounce.

Tổng thể, giá bạc đang trong giai đoạn phục hồi với sự hỗ trợ từ cả yếu tố kỹ thuật và vĩ mô. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng mạnh, thị trường cần thêm động lực từ dòng tiền và các tín hiệu kinh tế rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, bạc nhiều khả năng tiếp tục dao động theo xu hướng tăng nhẹ, với kỳ vọng sớm chinh phục các ngưỡng kháng cự quan trọng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
