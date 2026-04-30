Thị trường

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

09:06 | 30/04/2026
Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Giá bạc thế giới hôm nay có xu hướng giảm rõ rệt. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 30/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.249.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.653.149 đồng/lượng (mua vào) và 75.919.810 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.317.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.762.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 30/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 72,3240 USD/ounce, giảm 7,93% so với cùng kỳ tuần trước. Đây là mức giảm tương đối đáng kể trong bối cảnh thị trường đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô.

Đáng chú ý, xu hướng giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh môi trường lãi suất toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ, tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc.

Theo đánh giá của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), việc mặt bằng lãi suất tại Mỹ tiếp tục đi lên đang làm suy giảm sức hút của các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc. Đây được xem là diễn biến mang tính quy luật, khi dòng vốn có xu hướng chuyển dịch sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lợi cao hơn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, ông cho rằng giá bạc có khả năng lùi về kiểm tra vùng 70 USD/ounce, ngưỡng tâm lý quan trọng thường thu hút lực cầu và có thể đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, triển vọng của bạc có thể được cải thiện nếu chính sách tiền tệ chuyển sang nới lỏng. Trong bối cảnh lãi suất giảm, giá bạc có thể hướng tới vùng 80 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản là đậu tương thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng.
(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Sân bay Shizuoka, Nhật Bản đã rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.
Giá heo hơi hôm nay (29/4) tiếp tục ổn định trên cả nước khi không biến động tại bất kỳ khu vực nào. Hiện thương lái cả nước đang giao dịch heo hơi ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (29/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo xuất khẩu trong nước vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và Jasmine đã có sự điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao và nguồn cung từ vụ Đông Xuân đang dần thu hẹp.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/4) biến động do áp lực chi phí năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng đang chi phối thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan và Trung Quốc đi ngang, trong khi tại Nhật Bản và Singapore giảm.
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
