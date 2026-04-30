Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Giá bạc thế giới hôm nay có xu hướng giảm rõ rệt. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 30/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.249.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.653.149 đồng/lượng (mua vào) và 75.919.810 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.317.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.762.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 30/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 72,3240 USD/ounce, giảm 7,93% so với cùng kỳ tuần trước. Đây là mức giảm tương đối đáng kể trong bối cảnh thị trường đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô.

Đáng chú ý, xu hướng giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh môi trường lãi suất toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ, tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc.

Theo đánh giá của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), việc mặt bằng lãi suất tại Mỹ tiếp tục đi lên đang làm suy giảm sức hút của các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc. Đây được xem là diễn biến mang tính quy luật, khi dòng vốn có xu hướng chuyển dịch sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lợi cao hơn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, ông cho rằng giá bạc có khả năng lùi về kiểm tra vùng 70 USD/ounce, ngưỡng tâm lý quan trọng thường thu hút lực cầu và có thể đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, triển vọng của bạc có thể được cải thiện nếu chính sách tiền tệ chuyển sang nới lỏng. Trong bối cảnh lãi suất giảm, giá bạc có thể hướng tới vùng 80 USD/ounce./.