Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 30/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.113 đồng, đi ngang so với phiên trước do trùng kỳ nghỉ lễ. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được giữ ổn định. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.750 - 26.800 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung ổn định, với mặt bằng tỷ giá bán USD phổ biến quanh 26.368 VND/USD, vẫn neo kịch trần. Cụ thể, Agribank niêm yết ở mức 26.118 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV ở mức 26.148 - 26.368 VND/USD, cũng tăng 2 đồng; Vietcombank ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng. Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng tỷ giá mua xuống 26.130 VND/USD trong khi tỷ giá bán USD giữ nguyên 26.368 VND/USD. HSBC ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 26.199 - 26.368 VND/USD, tăng 26 đồng ở chiều mua, song giữ nguyên chiều bán. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 29/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, Agribank, Eximbank như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng biến động phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. BIDV giảm xuống 30.378 - 31.658 VND/EUR, lần lượt giảm 15 đồng và 16 đồng; Eximbank giảm mạnh chiều mua 45 đồng xuống 30.308 VND/EUR nhưng tăng chiều bán lên 31.650 VND/EUR, tăng 117 đồng. Techcombank cũng tăng lên 30.201 - 31.503 VND/EUR, tăng lần lượt 41 đồng và 46 đồng. Vietcombank giảm nhẹ về 30.058 - 31.643 VND/EUR, giảm 2 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán.

Với tỷ giá GBP, biến động có phần trái chiều và biên độ lớn hơn. BIDV giảm xuống 35.021 - 36.099 VND/GBP, giảm 47 đồng chiều mua và 48 đồng chiều bán; Eximbank giảm mạnh còn 35.006 - 36.199 VND/GBP, giảm lần lượt 109 đồng và 143 đồng. Trong khi đó, HSBC tăng lên 34.640 - 35.998 VND/GBP, tăng 142 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán; Sacombank cũng tăng lên 35.079 - 36.887 VND/GBP, tăng 35 - 36 đồng. Vietcombank giảm nhẹ xuống 34.695 - 36.168 VND/GBP, giảm 7 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,84 điểm, giảm 0,12%, suy yếu nhẹ sau khi bật tăng tối qua. Ở các cặp tiền chính, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8559, giảm 0,07%; tương tự, tỷ giá USD/GBP giảm 0,07% xuống 0,7415, phản ánh đồng euro và bảng Anh phục hồi nhẹ. Còn tỷ giá USD/JPY giảm 0,09% xuống 160,17.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ 4, đúng như kỳ vọng của thị trường, đây cũng được xem là một trong những quyết định chính sách cuối cùng dưới nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông Kevin Warsh có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào ngày 15/5. Trong khi đó, cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6, thời điểm thị trường sẽ theo dõi sát định hướng điều hành dưới ban lãnh đạo mới.

Theo đó, tại phiên họp vừa qua, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tiếp tục duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5 - 3,75%, đánh dấu cuộc họp thứ 3 liên tiếp không điều chỉnh. Điều này làm gia tăng rủi ro lập trường “diều hâu”, trong bối cảnh chưa có tiến triển đáng kể trong đàm phán Mỹ - Iran và căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết các chỉ báo gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định, dù thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, một phần do giá năng lượng toàn cầu tăng trở lại. Cơ quan này cho biết đang theo dõi chặt chẽ các rủi ro đối với cả tăng trưởng và lạm phát.

Trong bối cảnh đó, lo ngại kinh tế từ xung đột Trung Đông đang tương tác với lập trường chính sách trái chiều của các ngân hàng trung ương lớn. Cụ thể, lập trường tương đối “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không đủ để hỗ trợ đồng yên, khiến tỷ giá USD/JPY vượt ngưỡng quan trọng và duy trì ở vùng cao.

Đồng thời, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục củng cố nhu cầu đối với tài sản an toàn, qua đó, hỗ trợ đồng USD và tạo thêm lực đẩy cho đồng bạc xanh trước và sau quyết định của Fed.

Ngoài ra, việc UAE tuyên bố rời OPEC và OPEC+ càng làm phức tạp triển vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu./.