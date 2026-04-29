Chứng khoán

Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Tùng Linh

20:46 | 29/04/2026
(TBTCO) - Chứng khoán Agribank (Agriseco) đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 10%. Đồng thời, mức cổ tức dự kiến cũng nâng lên 7% từ mức 6% các năm gần đây.
Chiều ngày 29/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR-sàn HOSE) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco).

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Cụ thể, Agriseco đặt mục tiêu doanh thu đạt 580 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 10,2% lên 194 tỷ đồng. Cùng đó, hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Agriseco

Năm 2025, Agriseco hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận đề ra, trong khi tổng doanh thu vượt 8% mục tiêu đề ra. Theo phương án phân phối lợi nhuận, công ty vẫn duy trì chính sách cổ tức ở mức 6% toàn bộ bằng cổ phiếu, đúng như kế hoạch đã trình dự kiến năm trước. Agriseco sẽ phát hành 13,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 2.420 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý, thu hồi nợ tồn đọng và các khoản đầu tư kém hiệu quả, công ty đã thu hồi được hơn 26 tỷ đồng bao gồm: 11 tỷ đồng từ khách hàng NEM, 2,9 tỷ đồng từ thi hành án, bản án liên quan đến Công ty Cổ phần Ngôi sao Chí Linh, 10 tỷ đồng khoản nợ vay giao dịch ký quỹ cổ phiếu cùng một số khoản phải thu khó đòi khác.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Agriseco thông qua toàn bộ tờ trình

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo đặt mục tiêu không chỉ cải thiện lợi nhuận mà còn hướng tới nâng dần tỷ lệ cổ tức trong các năm tiếp theo. Cổ tức dự kiến năm tới là 7%. Chia sẻ tại đại hội, ông Phan Văn Tuấn cho biết trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và thị phần có xu hướng tập trung vào nhóm 10 công ty dẫn đầu, Agriseco tin rằng tiềm năng vẫn còn rất lớn.

Trong giai đoạn vừa rồi, công ty đã luôn nỗ lực để trở thành một nhân tố quan trọng, một trụ cột trong hệ sinh thái theo chiến lược xuyên suốt của ngân hàng và tiếp tục được đề ra trong giai đoạn 2026–2030. Chiến lược này nhằm xây dựng hệ sinh thái "ba trụ cột: gồm ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm. Công ty đã tập trung triển khai trong giai đoạn 2021–2025 và đã đạt được những thành công nhất định.

“Dựa trên các đánh giá hiện tại, mục tiêu trong thời gian tới của chúng tôi là phải cố gắng khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế từ hệ sinh thái, đặc biệt là tệp khách hàng khổng lồ của Agribank”, ông Tuấn cho biết. Cũng theo Chủ tịch HĐQT Agriseco, công ty kỳ vọng tận dụng mạng lưới phân phối của Agribank, vốn là mạng lưới lớn nhất về cả quy mô lẫn nhân sự

Với khách hàng cá nhân, Agriseco định hướng đẩy mạnh các dịch vụ môi giới, giao dịch ký quỹ và các sản phẩm đầu tư cơ bản, tận dụng khả năng tiếp cận khách hàng từ hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, công ty từng bước mở rộng sang các dịch vụ tư vấn tài chính như IPO, niêm yết, phát hành và tái cấu trúc vốn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế do các quy định pháp lý liên quan. Theo ông Tuấn, Ngân hàng mẹ rất muốn hỗ trợ tối đa nhưng mọi hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Liên quan đến kế hoạch IPO của Agribank trong thời gian tới, với một số nghiệp vụ nhất định, Agriseco sẽ không được thực hiện để đảm bảo tính khách quan. Ví dụ, theo quy định, Agriseco có thể cung cấp dịch vụ cho các đợt phát hành ra công chúng, nhưng với các đợt phát hành riêng lẻ thì ngân hàng có thể phải có những sự lựa chọn khác để đảm bảo đúng quy định.

Tại Đại hội, các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 4 thành viên

Trước thềm đại hội, Chứng khoán Agribank tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sơn Tùng kể từ ngày 24/4/2026 theo đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Tùng. Đồng thời, công ty đã giao ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành.

Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Lê Sơn Tùng và tạm thời duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên
(TBTCO) - PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 275,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ bứt phá của thu nhập ngoài lãi, cùng với việc giảm mạnh chi phí dự phòng.
MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần lập đỉnh và mảng dịch vụ tăng trưởng tích cực. Dư nợ cho vay hợp nhất đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm, trong khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (trụ sở tại Lạng Sơn) do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý một số quy định quan trọng mà nhà đầu tư cần tuân thủ khi tham gia thị trường chứng khoán, từ quyền, nghĩa vụ đến các hình thức giao dịch. Việc hiểu đúng pháp luật không chỉ giúp nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi, mà còn hạn chế rủi ro và các vi phạm không đáng có.
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
(TBTCO) - Trong tuần từ 20/4 - 24/4, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt khoảng 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tuần trước.
(TBTCO) - Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,7% so với phiên trước. Tuy vậy, các vị thế mới nắm giữ qua đêm vẫn được mở thêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt 32.641 hợp đồng, tăng so với phiên trước.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/4 ghi nhận mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index, nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Độ rộng tiêu cực và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận.
