Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Chiều ngày 29/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR-sàn HOSE) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco).

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Cụ thể, Agriseco đặt mục tiêu doanh thu đạt 580 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 10,2% lên 194 tỷ đồng. Cùng đó, hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Agriseco

Năm 2025, Agriseco hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận đề ra, trong khi tổng doanh thu vượt 8% mục tiêu đề ra. Theo phương án phân phối lợi nhuận, công ty vẫn duy trì chính sách cổ tức ở mức 6% toàn bộ bằng cổ phiếu, đúng như kế hoạch đã trình dự kiến năm trước. Agriseco sẽ phát hành 13,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 2.420 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý, thu hồi nợ tồn đọng và các khoản đầu tư kém hiệu quả, công ty đã thu hồi được hơn 26 tỷ đồng bao gồm: 11 tỷ đồng từ khách hàng NEM, 2,9 tỷ đồng từ thi hành án, bản án liên quan đến Công ty Cổ phần Ngôi sao Chí Linh, 10 tỷ đồng khoản nợ vay giao dịch ký quỹ cổ phiếu cùng một số khoản phải thu khó đòi khác.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Agriseco thông qua toàn bộ tờ trình

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo đặt mục tiêu không chỉ cải thiện lợi nhuận mà còn hướng tới nâng dần tỷ lệ cổ tức trong các năm tiếp theo. Cổ tức dự kiến năm tới là 7%. Chia sẻ tại đại hội, ông Phan Văn Tuấn cho biết trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và thị phần có xu hướng tập trung vào nhóm 10 công ty dẫn đầu, Agriseco tin rằng tiềm năng vẫn còn rất lớn.

Trong giai đoạn vừa rồi, công ty đã luôn nỗ lực để trở thành một nhân tố quan trọng, một trụ cột trong hệ sinh thái theo chiến lược xuyên suốt của ngân hàng và tiếp tục được đề ra trong giai đoạn 2026–2030. Chiến lược này nhằm xây dựng hệ sinh thái "ba trụ cột: gồm ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm. Công ty đã tập trung triển khai trong giai đoạn 2021–2025 và đã đạt được những thành công nhất định.

“Dựa trên các đánh giá hiện tại, mục tiêu trong thời gian tới của chúng tôi là phải cố gắng khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế từ hệ sinh thái, đặc biệt là tệp khách hàng khổng lồ của Agribank”, ông Tuấn cho biết. Cũng theo Chủ tịch HĐQT Agriseco, công ty kỳ vọng tận dụng mạng lưới phân phối của Agribank, vốn là mạng lưới lớn nhất về cả quy mô lẫn nhân sự

Với khách hàng cá nhân, Agriseco định hướng đẩy mạnh các dịch vụ môi giới, giao dịch ký quỹ và các sản phẩm đầu tư cơ bản, tận dụng khả năng tiếp cận khách hàng từ hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, công ty từng bước mở rộng sang các dịch vụ tư vấn tài chính như IPO, niêm yết, phát hành và tái cấu trúc vốn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế do các quy định pháp lý liên quan. Theo ông Tuấn, Ngân hàng mẹ rất muốn hỗ trợ tối đa nhưng mọi hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật. Liên quan đến kế hoạch IPO của Agribank trong thời gian tới, với một số nghiệp vụ nhất định, Agriseco sẽ không được thực hiện để đảm bảo tính khách quan. Ví dụ, theo quy định, Agriseco có thể cung cấp dịch vụ cho các đợt phát hành ra công chúng, nhưng với các đợt phát hành riêng lẻ thì ngân hàng có thể phải có những sự lựa chọn khác để đảm bảo đúng quy định.

Tại Đại hội, các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.