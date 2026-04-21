"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm mục tiêu lợi nhuận

Trong tuần này, bốn doanh nghiệp "nhà" Vingroup sẽ tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lần lượt là Vinhomes (21/2), Vingroup (22/4), Vincom Retail (23/4) và Vinpearl (24/4). Cổ phiếu nhà Vingroup trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán thời gian qua khi trở thành những trụ cột dẫn dắt chính cho các chỉ số chung, nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán phục hồi gần một tháng nay.

Đồng loạt nâng kế hoạch, đặt cược chu kỳ tăng trưởng mới

Cùng đó, đáng chú ý hơn, tại bản kế hoạch kinh doanh mới được Vinpearl và mới đây là Vinhomes và Vingroup cập nhật, lợi nhuận mục tiêu cho nhóm doanh nghiệp này đã tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh mới vừa công bố, Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 35.000 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó, tương đương mức tăng 40% so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, doanh thu thuần cũng được điều chỉnh từ 450.000 tỷ đồng lên 485.000 tỷ đồng, tăng thêm 35.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 21%.

Vinhomes cũng gây chú ý khi điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh chưa đầy 24 giờ trước thềm tổ chức đại hội. Theo tài liệu cập nhật, doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, tăng thêm lần lượt 35.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp bất động sản này. Mức kế hoạch mới tương ứng tăng trưởng khoảng 86% về doanh thu và 38% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây cũng một bước nhảy mạnh khi nhìn sang không ít doanh nghiệp trong ngành đưa ra mục tiêu thận trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong quá trình phục hồi.

Vinhomes và Vingroup đồng loạt tăng kế hoạch lợi nhuận thêm 10.000 tỷ đồng

Trước đó, vào giữa tháng 4/2026, Vinpearl công bố tài liệu họp đại hội bổ sung, điều chỉnh tăng đáng kể tham vọng lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 lên 3.000 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch ban đầu.

Vincom Retail là doanh nghiệp duy nhất trong "bộ tứ" không có kế hoạch kinh doanh điều chỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Hiện, kế hoạch kinh doanh năm 2026 doanh nghiệp này hướng đến mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan dự kiến ở mức 9.719 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu chuyển nhượng bất động sản dự kiến khoảng 413 tỷ đồng, tăng 143% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5.375 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2025.

So sánh trên được tính toán trên cơ sở loại bỏ các yếu tố phát sinh không thường xuyên trong năm 2025 bao gồm việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh. Giao dịch đột biến trên đã giúp lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Vincom Retail cán mốc 6.446 tỷ đồng.

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes trả cổ tức khủng

Ngoài sửa đổi kế hoạch kinh doanh, các tờ trình khác vẫn được giữ nguyên. Vinhomes trình kế hoạch trả cổ tức kỷ lục trong năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt 60% vốn điều lệ, tương đương hơn 24.644 tỷ đồng, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2025 và dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Trong khi đó, Vingroup và Vinpearl quyết định không chia cổ tức và giữ lại lợi nhuận. Theo lãnh đạo các công ty, toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng đó, một số doanh nghiệp cũng trình thêm cổ đông nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tại tờ trình gửi đến các cổ đông, Vincom Retail đề xuất mở rộng sang cho thuê tài sản vô hình phi tài chính cùng các lĩnh vực liên quan đến logistics như kho bãi, dịch vụ vận tải và đóng gói.

Năm 2026, theo báo cáo gửi đến các cổ đông, Vingroup tiếp tục triển khai nguyên tắc "3 Hóa" để thích ứng với tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế, triển khai mạnh mẽ tại Bộ máy Trung ương và các công ty con, cũng như tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về giá thành sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh Tập đoàn mở rộng thêm ba trụ cột mới, gồm hạ tầng, năng lượng xanh và văn hóa.

Về định hướng quản trị, tập đoàn xác định duy trì mô hình Tập đoàn (holding company), trong đó từng công ty con ngày càng độc lập hơn; tập trung vào ba nguyên tắc quản trị chính bao gồm "Hạt nhân hóa", "Đơn giản hóa", và "Chuẩn hóa". Cùng đó, Vingroup hướng đến việc đẩy mạnh các mảng kinh doanh hiện hữu, duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời phát triển các cơ hội quốc tế, song song với việc phát triển các lĩnh vực hoạt động mới.