Doanh nghiệp

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Hà My

Hà My

[email protected]
19:19 | 06/06/2026
(TBTCO) - Không chỉ thúc đẩy thanh toán điện tử trong nước, Ngày Tài chính số 2026 đang cho thấy xu hướng mới của thị trường: mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.
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Ngày Tài chính số 2026, chương trình kế thừa sáng kiến “Ngày không tiền mặt”, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức đang diễn ra với chuỗi hoạt động từ tháng 5 đến tháng 9/2026 nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử và mở rộng hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ hội Tài chính số tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trong hai ngày 6 - 7/6, quy tụ nhiều ngân hàng, công ty công nghệ tài chính và doanh nghiệp cung cấp giải pháp thanh toán.

Trong bối cảnh thanh toán số tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng sự kiện để giới thiệu các giải pháp mới hướng tới nhóm hộ kinh doanh nhỏ và khách du lịch quốc tế.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet giới thiệu mô hình “Tiệm đồng giá 10K”, tái hiện quy trình bán hàng không tiền mặt với các hình thức thanh toán như quét mã QR, thanh toán thẻ và Tap to Pay trên thiết bị POS.

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế
Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới VietQRGlobal đã được giới thiệu thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Theo đó, khách quốc tế có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình như Alipay (Trung Quốc) hoặc một số ví điện tử tại Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia để thanh toán trực tiếp tại điểm bán ở Việt Nam thông qua mã VietQRGlobal, trong khi người bán vẫn nhận tiền bằng đồng Việt Nam.

Tại gian hàng trải nghiệm, một số khách quốc tế cho biết việc có thể thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng quen thuộc giúp họ thuận tiện hơn khi mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều cửa hàng nhỏ tại Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt hoặc chưa hỗ trợ thanh toán quốc tế.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ và thanh toán, khả năng chấp nhận đa dạng phương thức thanh toán đang dần trở thành yếu tố cạnh tranh của các cửa hàng, nhất là tại các khu vực du lịch và dịch vụ. Việc tích hợp thanh toán xuyên biên giới không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm của khách quốc tế mà còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận nhóm khách hàng này dễ dàng hơn.

Đại diện KiotViet cho biết, giải pháp VietQRGlobal hiện đã được tích hợp trực tiếp trên phần mềm bán hàng của doanh nghiệp. Đây là một trong những hướng đi nhằm mở rộng khả năng thanh toán số cho các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ ăn uống, lưu trú và du lịch trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục phục hồi.

Bên cạnh giải pháp thanh toán, doanh nghiệp cũng giới thiệu các thiết bị bán hàng phục vụ quản lý cửa hàng và vận hành thanh toán tại điểm bán. Xu hướng kết hợp phần mềm quản lý với thanh toán điện tử được đánh giá đang ngày càng phổ biến trong nhóm hộ kinh doanh nhỏ, khi nhu cầu số hóa hoạt động bán hàng tăng lên sau giai đoạn thương mại điện tử và thanh toán không tiền mặt phát triển nhanh những năm gần đây.

Hà My
Từ khóa:
Ngày Tài chính số 2026 thanh toán điện tử Thanh toán xuyên biên giới ngày không tiền mặt

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