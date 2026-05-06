Ngân hàng - Bảo hiểm

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
17:34 | 06/05/2026
(TBTCO) - Làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế nóng lên tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay, khi nhiều nhà băng lớn lên kế hoạch thành lập ngân hàng con để mở rộng sang các mảng mới, về thanh toán xuyên biên giới, tài sản số, thị trường vốn quốc tế... Tuy nhiên, để tham gia “sân chơi” này, các ngân hàng phải đáp ứng loạt điều kiện chặt chẽ.
aa
Ngân hàng dự kiến phải vượt nhiều “cửa ải” để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Hai “ông lớn” quốc doanh lên kế hoạch lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Mở rộng “sân chơi” mới về thanh toán xuyên biên giới, tài sản mã hóa, phái sinh

Một xu hướng nổi bật được Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I ghi nhận tại Đại hội đồng cổ đông các ngân hàng là làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC). Theo đó, đã có 7 ngân hàng gồm Vietcombank, MB, HDBank, SHB, LPBank, TPBank và NamABank đưa kế hoạch thành lập công ty con tại VIFC vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong khi VietinBank đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Loạt ngân hàng lớn đổ bộ Trung tâm Tài chính quốc tế
7 ngân hàng lên kế hoạch thành lập công ty con tại VIFC. Ảnh tư liệu.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Vietcombank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng con này sẽ cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại và các hoạt động được phép khác theo quy định tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, tập trung vào các dịch vụ như: mở tài khoản thanh toán và cung ứng dịch vụ thanh toán cho các thành viên VIFC; giao dịch ngoại tệ; cung cấp bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, thư tín dụng và các hoạt động liên quan nhằm phục vụ đầu tư, thương mại và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Đồng thời, ngân hàng con của Vietcombank cũng hướng tới cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tài chính, fintech, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài tham gia VIFC, cùng các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với điều kiện hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

“Trong giai đoạn đầu, trọng tâm là thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn và thu xếp nguồn vốn quốc tế, sau đó, từng bước mở rộng sang hệ sinh thái tài chính số theo khung pháp lý phù hợp. Sự hiện diện tại VIFC giúp mở rộng hoạt động quốc tế, khả năng kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa phát triễn bền vững cho TPBank” - lãnh đạo TPBank kỳ vọng.

Theo kế hoạch định hướng của MB, ngân hàng dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu, với mức không vượt quá 5% vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, để triển khai các phương án thành lập hoặc mua lại công ty con là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp thành viên trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Việc đầu tư sẽ dựa trên năng lực, thế mạnh hợp tác và liên kết của Tập đoàn MB trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, thương hiệu và tài chính.

Bên cạnh đó, NamABank cũng sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. NamABank đang là nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

TPBank cũng nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng mang tên TPBank VIFC. TPBank định hướng TPBank VIFC hoạt động theo mô hình ngân hàng thông minh, tập trung vào các mảng chính như: hạ tầng tài chính số và thanh toán xuyên biên giới, từ giải pháp tài chính thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế, tài sản số và token hóa; sản phẩm phái sinh, hàng hóa và quản trị rủi ro, đến thị trường vốn và phát hành trái phiếu quốc tế.

“Việc thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế, đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh mang lại những lợi thế cạnh tranh và được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù so với mô hình ngân hàng truyền thống hiện nay” - lãnh đạo TPBank nhấn mạnh.

Muốn lập ngân hàng con tại VIFC, nhà băng phải đáp ứng điều kiện gì?

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB cho biết, MB là một thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và hiện có đầy đủ điều kiện để thành lập một ngân hàng con trong MB.

“MB đang nghiên cứu và xây dựng một ngân hàng con nằm trong Trung tâm Tài chính quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, để làm sao kết nối các định chế tài chính quốc tế với Việt Nam nói riêng và kết nối tăng trưởng hệ sinh thái nói chung” - lãnh đạo MB nêu rõ.

Về các cơ chế nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng con vận hành thuận lợi tại Trung tâm Tài chính quốc tế, phía MB cho biết hiện vẫn đang nghiên cứu và chưa có phương án đề xuất chi tiết.

Loạt ngân hàng lớn đổ bộ Trung tâm Tài chính quốc tế
Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh minh họa.

Liên quan đến điều kiện cấp phép, Điều 12 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị định 329) nêu rõ điều kiện cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước.

Theo đó, ngân hàng dự kiến thành lập phải có vốn điều lệ tối thiểu tương đương mức vốn pháp định, theo quy định hiện hành là 3.000 tỷ đồng. Cùng với đó, chủ sở hữu là ngân hàng thương mại trong nước đáp ứng hàng loạt điều kiện chặt chẽ về vốn, quản trị, an toàn hoạt động và năng lực tài chính.

Theo đó, ngân hàng mẹ phải đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị tối thiểu tương đương 2 lần mức vốn pháp định.

Ngoài yêu cầu về vốn, ngân hàng mẹ phải tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn hoạt động theo chương VII Luật Các tổ chức tín dụng liên tục trong 12 tháng trước thời điểm đề nghị, liên quan đến giới hạn cấp tín dụng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn...

Cùng với đó, có tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm liền kề và thời điểm gần nhất trước khi đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Một điều kiện quan trọng khác là chủ sở hữu phải thuộc nhóm ngân hàng thương mại có quy mô lớn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh phải có lãi trên cả báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ trong 5 năm liên tiếp trước năm đề nghị.

Người quản lý, điều hành và thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn theo Điều 30 của Nghị định 329.

Đáng chú ý, ngân hàng mẹ không được bị xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị, liên quan đến tổ chức quản trị, cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn, phân loại tài sản, dự phòng rủi ro hay hoạt động ngoại hối... Đồng thời, phải được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B theo kết quả xếp hạng gần nhất./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
trung tâm tài chính quốc tế ngân hàng vietcombank tpbank mb namabank tài sản số Thanh toán xuyên biên giới trái phiếu quốc tế Nghị định số 329/2025/NĐ-CP

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Đọc thêm

Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

(TBTCO) - Ngay khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cộng đồng khách hàng và giới quan sát thị trường đã nhanh chóng bày tỏ nhiều phản hồi tích cực.
Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp đà tăng tốc, số máy ATM giảm hơn 3%

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp đà tăng tốc, số máy ATM giảm hơn 3%

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển mạnh. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp khoảng 28 lần GDP, trong quý I/2026, số lượng giao dịch tăng 37,98% và giá trị tăng 14,22% cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận hơn 90% giao dịch thực hiện qua kênh số, phản ánh xu hướng số hóa ngày càng rõ nét.
Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán luôn được quan tâm chú trọng, song hành với chuyển đổi số. Hệ thống SIMO đã triển khai tới 149 đơn vị, cảnh báo hơn 3,8 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn giao dịch rủi ro trị giá trên 4,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, dữ liệu từ 156,6 triệu hồ sơ khách hàng đã được đối chiếu, làm sạch.
Ngân hàng lãi lớn vượt 94.000 tỷ đồng quý I/2026, vẫn có 8 nhà băng "đi ngược"

Ngân hàng lãi lớn vượt 94.000 tỷ đồng quý I/2026, vẫn có 8 nhà băng "đi ngược"

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý I/2026 của 27 ngân hàng niêm yết đã lộ diện, với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 94.200 tỷ đồng, tăng 14,1% cùng kỳ. Tuy nhiên, sự phân hóa diễn ra rõ nét khi 19 ngân hàng giữ đà tăng trưởng, có nơi bứt phá bằng lần; ngược lại, không ít nhà băng giảm sâu, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng toàn ngành.
Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

(TBTCO) - Sáng ngày 5/5, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.111 đồng, tỷ giá USD tự do lùi nhẹ 10 đồng, trong khi DXY nhích lên 98,49 điểm. Đồng bạc xanh duy trì sức mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu, dù đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tiến triển giúp giá dầu tạm điều chỉnh giảm.
Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 (trước soát xét), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
Kim TT/AVPL 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 15,250 ▲160K 15,450 ▲160K
Nguyên Liệu 99.9 15,200 ▲160K 15,400 ▲160K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,050 ▲160K 16,450 ▲160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,000 ▲160K 16,400 ▲160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,930 ▲160K 16,380 ▲160K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
Hà Nội - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
Đà Nẵng - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
Miền Tây - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
Tây Nguyên - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 163,000 ▲1300K 166,000 ▲1300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,300 ▲100K 16,600 ▲100K
NL 99.90 14,950 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000 ▲150K
Trang sức 99.9 15,790 ▲100K 16,490 ▲100K
Trang sức 99.99 15,800 ▲100K 16,500 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 163 ▲163K 16,602 ▲16602K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 163 ▲163K 16,603 ▲16603K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,625 ▲1625K 1,655 ▲1655K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,625 ▲1625K 1,656 ▲1656K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,605 ▲1605K 164 ▲164K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 155,876 ▲155876K 162,376 ▲162376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 114,262 ▲114262K 123,162 ▲123162K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 102,781 ▲102781K 111,681 ▲111681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 913 ▲913K 1,002 ▲1002K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 86,872 ▲86872K 95,772 ▲95772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 59,645 ▲59645K 68,545 ▲68545K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▲163K 166 ▲166K
Cập nhật: 06/05/2026 21:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18573 18850 19428
CAD 18832 19110 19724
CHF 33142 33528 34174
CNY 0 3824 3915
EUR 30359 30633 31661
GBP 35056 35450 36384
HKD 0 3228 3430
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15399 15987
SGD 20220 20503 21033
THB 733 796 849
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26145 26368
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,128 26,128 26,368
USD(1-2-5) 25,083 - -
USD(10-20) 25,083 - -
EUR 30,429 30,453 31,736
JPY 162.98 163.27 172.19
GBP 35,207 35,302 36,336
AUD 18,723 18,791 19,405
CAD 19,060 19,121 19,719
CHF 33,382 33,486 34,292
SGD 20,314 20,377 21,069
CNY - 3,793 3,917
HKD 3,303 3,313 3,433
KRW 16.71 17.43 18.86
THB 776.17 785.76 836.73
NZD 15,293 15,435 15,808
SEK - 2,812 2,897
DKK - 4,072 4,193
NOK - 2,810 2,899
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,249.65 - 7,017.37
TWD 756.3 - 911.27
SAR - 6,919.3 7,248.53
KWD - 83,885 88,771
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,118 26,138 26,368
EUR 30,290 30,412 31,593
GBP 35,110 35,251 36,263
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,107 33,240 34,183
JPY 163.10 163.75 171.17
AUD 18,663 18,738 19,336
SGD 20,326 20,408 20,992
THB 792 795 830
CAD 19,010 19,086 19,667
NZD 15,335 15,870
KRW 17.30 19.03
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26216 26216 26368
AUD 18763 18863 19788
CAD 19018 19118 20129
CHF 33391 33421 35004
CNY 3804.4 3829.4 3964.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30545 30575 32301
GBP 35362 35412 37173
HKD 0 3355 0
JPY 165.3 165.8 176.31
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15512 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20386 20516 21239
THB 0 762.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16300000 16300000 16600000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,368
USD20 26,155 26,205 26,368
USD1 26,155 26,205 26,368
AUD 18,754 18,854 19,963
EUR 30,553 30,553 31,964
CAD 18,957 19,057 20,365
SGD 20,370 20,520 21,075
JPY 163.75 165.25 169.81
GBP 35,118 35,468 36,600
XAU 16,448,000 0 16,752,000
CNY 0 3,710 0
THB 0 790 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/05/2026 21:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80