Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Một xu hướng nổi bật được Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I ghi nhận tại Đại hội đồng cổ đông các ngân hàng là làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC). Theo đó, đã có 7 ngân hàng gồm Vietcombank, MB, HDBank, SHB, LPBank, TPBank và NamABank đưa kế hoạch thành lập công ty con tại VIFC vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, trong khi VietinBank đang trong giai đoạn nghiên cứu. 7 ngân hàng lên kế hoạch thành lập công ty con tại VIFC. Ảnh tư liệu. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông Vietcombank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn tại VIFC với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng con này sẽ cung cấp các dịch vụ ngân hàng thương mại và các hoạt động được phép khác theo quy định tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, tập trung vào các dịch vụ như: mở tài khoản thanh toán và cung ứng dịch vụ thanh toán cho các thành viên VIFC; giao dịch ngoại tệ; cung cấp bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, thư tín dụng và các hoạt động liên quan nhằm phục vụ đầu tư, thương mại và chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Đồng thời, ngân hàng con của Vietcombank cũng hướng tới cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tài chính, fintech, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài tham gia VIFC, cùng các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với điều kiện hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế. "Trong giai đoạn đầu, trọng tâm là thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn và thu xếp nguồn vốn quốc tế, sau đó, từng bước mở rộng sang hệ sinh thái tài chính số theo khung pháp lý phù hợp. Sự hiện diện tại VIFC giúp mở rộng hoạt động quốc tế, khả năng kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa phát triễn bền vững cho TPBank" - lãnh đạo TPBank kỳ vọng. Theo kế hoạch định hướng của MB, ngân hàng dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu, với mức không vượt quá 5% vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, để triển khai các phương án thành lập hoặc mua lại công ty con là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp thành viên trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Việc đầu tư sẽ dựa trên năng lực, thế mạnh hợp tác và liên kết của Tập đoàn MB trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, thương hiệu và tài chính. Bên cạnh đó, NamABank cũng sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. NamABank đang là nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. TPBank cũng nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng mang tên TPBank VIFC. TPBank định hướng TPBank VIFC hoạt động theo mô hình ngân hàng thông minh, tập trung vào các mảng chính như: hạ tầng tài chính số và thanh toán xuyên biên giới, từ giải pháp tài chính thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế, tài sản số và token hóa; sản phẩm phái sinh, hàng hóa và quản trị rủi ro, đến thị trường vốn và phát hành trái phiếu quốc tế. "Việc thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế, đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh mang lại những lợi thế cạnh tranh và được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù so với mô hình ngân hàng truyền thống hiện nay" - lãnh đạo TPBank nhấn mạnh.

Muốn lập ngân hàng con tại VIFC, nhà băng phải đáp ứng điều kiện gì?

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB cho biết, MB là một thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và hiện có đầy đủ điều kiện để thành lập một ngân hàng con trong MB. “MB đang nghiên cứu và xây dựng một ngân hàng con nằm trong Trung tâm Tài chính quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, để làm sao kết nối các định chế tài chính quốc tế với Việt Nam nói riêng và kết nối tăng trưởng hệ sinh thái nói chung” - lãnh đạo MB nêu rõ. Về các cơ chế nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng con vận hành thuận lợi tại Trung tâm Tài chính quốc tế, phía MB cho biết hiện vẫn đang nghiên cứu và chưa có phương án đề xuất chi tiết. Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh minh họa. Liên quan đến điều kiện cấp phép, Điều 12 Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị định 329) nêu rõ điều kiện cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước. Theo đó, ngân hàng dự kiến thành lập phải có vốn điều lệ tối thiểu tương đương mức vốn pháp định, theo quy định hiện hành là 3.000 tỷ đồng. Cùng với đó, chủ sở hữu là ngân hàng thương mại trong nước đáp ứng hàng loạt điều kiện chặt chẽ về vốn, quản trị, an toàn hoạt động và năng lực tài chính. Theo đó, ngân hàng mẹ phải đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị tối thiểu tương đương 2 lần mức vốn pháp định.

Ngoài yêu cầu về vốn, ngân hàng mẹ phải tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn hoạt động theo chương VII Luật Các tổ chức tín dụng liên tục trong 12 tháng trước thời điểm đề nghị, liên quan đến giới hạn cấp tín dụng, các tỷ lệ đảm bảo an toàn...

Cùng với đó, có tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm liền kề và thời điểm gần nhất trước khi đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Một điều kiện quan trọng khác là chủ sở hữu phải thuộc nhóm ngân hàng thương mại có quy mô lớn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh phải có lãi trên cả báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ trong 5 năm liên tiếp trước năm đề nghị.

Người quản lý, điều hành và thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn theo Điều 30 của Nghị định 329.

Đáng chú ý, ngân hàng mẹ không được bị xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 12 tháng trở về trước tính từ thời điểm đề nghị, liên quan đến tổ chức quản trị, cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn, phân loại tài sản, dự phòng rủi ro hay hoạt động ngoại hối... Đồng thời, phải được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A hoặc B theo kết quả xếp hạng gần nhất./.