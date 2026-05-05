Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

Sáng ngày 5/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.111 đồng, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.855,45 - 26.366,55 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.670 - 26.720 đồng, giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung biến động nhẹ, chủ yếu giảm ở chiều bán ra. ACB niêm yết 26.130 - 26.367 VND/USD, tăng 10 đồng mua vào, giảm 1 đồng bán ra; Agribank, BIDV, Sacombank và Vietcombank cùng giảm 1 đồng chiều bán ra xuống 26.367 VND/USD. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 4/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế. BIDV niêm yết 30.457 - 31.741 VND/EUR, tăng 79 đồng mua vào và 83 đồng bán ra; HSBC tăng 28 - 33 đồng hai chiều, giao dịch quanh 30.191 - 31.341 VND/EUR.

Đối với tỷ giá GBP, đà tăng rõ nét hơn, song biến động trái chiều các ngân hàng. BIDV niêm yết 35.233 - 36.324 VND/GBP, tăng 212 đồng mua vào và 225 đồng bán ra. Sacombank tăng 125 đồng chiều mua vào lên 35.204 VND/GBP, trong khi chiều bán ra tăng 130 đồng lên 37.017 VND/GBP. Còn tại HSBC giao dịch quanh 34.791 - 36.159 VND/GBP, tăng lần lượt 151 đồng và 161 đồng hai chiều.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,49 điểm, tăng 0,12% so với phiên trước, cho thấy đồng USD vừa nhích lên trên sau khi bị nhúng xuống sát ngưỡng 98 điểm phiên trước.

Diễn biến này được phản ánh rõ qua các cặp tỷ giá chủ chốt khi USD tăng nhẹ so với nhiều đồng tiền mạnh. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8559, tăng 0,07%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7395, tăng 0,07%; tỷ giá USD/JPY lên 157,24, tăng 0,03%.