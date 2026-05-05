Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 5/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.111 đồng, giảm 1 đồng so với phiên đầu tuần; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.
Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.855,45 - 26.366,55 VND/USD.
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.670 - 26.720 đồng, giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung biến động nhẹ, chủ yếu giảm ở chiều bán ra. ACB niêm yết 26.130 - 26.367 VND/USD, tăng 10 đồng mua vào, giảm 1 đồng bán ra; Agribank, BIDV, Sacombank và Vietcombank cùng giảm 1 đồng chiều bán ra xuống 26.367 VND/USD.
Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 4/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC như sau:
Với tỷ giá EUR, xu hướng tăng chiếm ưu thế. BIDV niêm yết 30.457 - 31.741 VND/EUR, tăng 79 đồng mua vào và 83 đồng bán ra; HSBC tăng 28 - 33 đồng hai chiều, giao dịch quanh 30.191 - 31.341 VND/EUR.
Đối với tỷ giá GBP, đà tăng rõ nét hơn, song biến động trái chiều các ngân hàng. BIDV niêm yết 35.233 - 36.324 VND/GBP, tăng 212 đồng mua vào và 225 đồng bán ra. Sacombank tăng 125 đồng chiều mua vào lên 35.204 VND/GBP, trong khi chiều bán ra tăng 130 đồng lên 37.017 VND/GBP. Còn tại HSBC giao dịch quanh 34.791 - 36.159 VND/GBP, tăng lần lượt 151 đồng và 161 đồng hai chiều.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,49 điểm, tăng 0,12% so với phiên trước, cho thấy đồng USD vừa nhích lên trên sau khi bị nhúng xuống sát ngưỡng 98 điểm phiên trước.
Diễn biến này được phản ánh rõ qua các cặp tỷ giá chủ chốt khi USD tăng nhẹ so với nhiều đồng tiền mạnh. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8559, tăng 0,07%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7395, tăng 0,07%; tỷ giá USD/JPY lên 157,24, tăng 0,03%.
Các hành động thù địch mới tại eo biển Hormuz đang làm gia tăng nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran, khi hai bên tiếp tục đối đầu về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, Iran đã đóng cửa hoàn toàn Hormuz, khiến khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn, trong khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đến nay vẫn đạt được rất ít tiến triển.
Dù vậy, Ngoại trưởng Iran cho biết các cuộc đối thoại do Pakistan làm trung gian đang có tiến triển, cho thấy kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì, dù chưa rõ là trực tiếp hay gián tiếp. Thông tin này phần nào cải thiện tâm lý thị trường, kéo giá dầu giảm khoảng 1,4% trong phiên sáng thứ ba, sau khi đã tăng gần 6% ở phiên trước.
Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa rõ ràng do bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran còn rất lớn, củng cố sức mạnh đồng USD. Tehran đã đề xuất kế hoạch hòa bình 14 điểm nhằm mở lại Hormuz và chấm dứt chiến sự, song phần lớn nội dung được cho là không nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ.
Trong khi đó, trên thị trường tiền tệ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh tay với các hoạt động đầu cơ sau khi đồng Yên biến động mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng can thiệp của Tokyo.
Phát biểu bên lề cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Uzbekistan, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh, quốc gia này sẵn sàng hành động quyết liệt, đồng thời viện dẫn tuyên bố chung với Mỹ về ổn định thị trường ngoại hối. Trước đó, Nhật Bản được cho là đã chi khoảng 35 tỷ USD để can thiệp, góp phần kéo đồng Yên tăng gần 3% chỉ trong một phiên vào tuần trước./.