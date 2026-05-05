Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang việc dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cải cách tiền lương khu vực công đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ lớn, ổn định và có tính bền vững dài hạn. Thông qua các giải pháp đồng bộ như cơ cấu lại chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy và hoàn thiện cơ chế tạo nguồn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ “tích lũy nguồn lực” sang chủ động bảo đảm nền tảng tài chính để triển khai hiệu quả chính sách tiền lương mới từ năm 2026.