Tài chính

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
19:22 | 04/05/2026
(TBTCO) - Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có giá trị lớn nhưng việc quản lý hao mòn, khấu hao vẫn thiếu quy định thống nhất. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ bịt “lỗ hổng” này, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực công.
aa

Ngăn thất thoát từ khâu hao mòn, khấu hao

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng (TSKCHT) do Nhà nước đầu tư, quản lý. Việc xây dựng Thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý còn thiếu, tạo cơ sở thống nhất trong quản lý và sử dụng tài sản công.

Hiện nay, ngoài một số lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, chợ, cấp nước sạch hoặc các tài sản được quản lý theo chế độ tài sản công tại cơ quan, đơn vị, việc quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao đối với TSKCHT vẫn chưa có quy định chung. Thực tế này dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong quản lý, làm giảm hiệu quả khai thác tài sản.

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSKCHT do Nhà nước đầu tư, quản lý. Ảnh minh họa

Trong khi đó, Chính phủ dự kiến ban hành Nghị định mới về quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHT, đòi hỏi phải có quy định cụ thể về danh mục tài sản, giá trị, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn, khấu hao. Đây là cơ sở quan trọng để phục vụ phân loại, kiểm kê, giao tài sản, hạch toán và xử lý tài sản.

Do đó, theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao TSKCHT là cần thiết, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Thông tư hướng tới mục tiêu bổ sung hành lang pháp lý về chế độ quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao đối với TSKCHT, qua đó làm nền tảng cho việc quản lý, khai thác, xử lý và hạch toán tài sản phù hợp với thực tế.

Dự thảo Thông tư quy định, đối với tài sản không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa tính đủ hao mòn hoặc chưa khấu hao hết, vẫn phải tiếp tục theo dõi, bảo quản và tính hao mòn đến khi được xử lý, nhưng không trích khấu hao. Ngược lại, tài sản đã tính đủ hao mòn hoặc khấu hao nhưng vẫn sử dụng được thì tiếp tục quản lý, không tính hao mòn và không trích khấu hao.

Dự thảo quán triệt chủ trương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các quy định cũng được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các chế độ hiện hành và kết quả tổng kiểm kê tài sản công năm 2025.

Nguyên tắc xuyên suốt được quy định tại dự thảo Thông tư là mọi tài sản đều phải được theo dõi, hạch toán đầy đủ cả về hiện vật và giá trị, đồng thời có cơ chế xử lý phù hợp đối với tài sản đặc thù.

Dự thảo Thông tư cũng quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao đối với TSKCHT là tài sản cố định và hướng dẫn kê khai, báo cáo. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị được giao quản lý tài sản và các tổ chức thực hiện kế toán, lưu trữ.

Rõ tiêu chuẩn, siết nguyên tắc quản lý và khai thác

Một nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư là quy định cụ thể tiêu chuẩn nhận biết TSKCHT là tài sản cố định. Theo đó, tài sản sử dụng độc lập được xác định là một tài sản.

Đối với hệ thống gồm nhiều bộ phận liên kết với nhau để thực hiện chức năng, nếu thiếu một bộ phận thì hệ thống không thể hoạt động, toàn bộ hệ thống được xác định là một tài sản. Trường hợp hệ thống được giao cho nhiều cơ quan quản lý, phần tài sản giao cho từng cơ quan được xác định là một tài sản riêng.

Tài sản được xác định là tài sản cố định khi có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên và nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Dự thảo cũng đưa ra các nguyên tắc quản lý tài sản nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, các đơn vị phải lập hồ sơ quản lý đầy đủ cả về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật về tài sản công.

Đối với tài sản không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa tính đủ hao mòn hoặc chưa khấu hao hết, vẫn phải tiếp tục theo dõi, bảo quản và tính hao mòn đến khi được xử lý, nhưng không trích khấu hao. Ngược lại, tài sản đã tính đủ hao mòn hoặc khấu hao nhưng vẫn sử dụng được thì tiếp tục quản lý, không tính hao mòn và không trích khấu hao.

Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp khai thác tài sản như chuyển nhượng quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác hoặc tham gia dự án đối tác công tư (PPP).

Theo đó, trong thời gian chuyển nhượng quyền khai thác, tài sản vẫn được theo dõi và tính hao mòn nhưng không trích khấu hao. Với trường hợp chuyển giao quyền khai thác có thời hạn, đơn vị quản lý có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng, không tính hao mòn trong thời gian chuyển giao nhưng vẫn theo dõi nguyên giá trên sổ kế toán. Khi hết thời hạn, tài sản được xác định lại giá trị để tiếp tục quản lý.

Đối với tài sản tham gia dự án PPP, đơn vị quản lý phải theo dõi, báo cáo phần tài sản tham gia dự án, không tính hao mòn, không trích khấu hao trong thời gian bàn giao cho nhà đầu tư, đồng thời vẫn theo dõi nguyên giá trên báo cáo tài chính. Khi tài sản được hoàn trả, giá trị còn lại sẽ được xác định lại làm cơ sở cho việc quản lý và hạch toán tiếp theo./.

Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính dự thảo thông tư bịt lỗ hổng tài sản kết cầu hạ tầng quản lý

Bài liên quan

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Dành cho bạn

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Đọc thêm

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tác động từ tình hình căng thẳng Trung Đông, kết hợp với các giải pháp tài khóa như giảm thuế xăng dầu đã bắt đầu tác động đến số thu.
Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm