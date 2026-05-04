Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Ngày 4/5/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn hoả tốc (15845/CHQ-GSQL) yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 35/CĐ-TTg (về việc chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam).

Theo đó, toàn ngành hải quan tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách nhập cảnh, đặc biệt đối với các mặt hàng động vật, sản phẩm động vật có nguy cơ mang mầm bệnh. Các đơn vị được yêu cầu duy trì kiểm soát liên tục tại cửa khẩu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu, vận chuyển trái phép hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Một trong những giải pháp trọng tâm là chủ động thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhận diện sớm các đối tượng có nguy cơ cao để áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp. Đồng thời, lực lượng hải quan tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc./.