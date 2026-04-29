Thuế - Hải quan

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

Văn Tuấn

19:04 | 29/04/2026
(TBTCO) - Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng thay cho ngưỡng dưới 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Tiếp thêm động lực cho hộ kinh doanh lớn mạnh

Cụ thể, Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi cụm từ “500 triệu đồng” thành “01 tỷ đồng” tại Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 3 Điều 11, khoản 1 và khoản 2 Điều 12, khoản 4 Điều 17, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP như sau: “5. Sử dụng hóa đơn điện tử: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng. Ảnh: Văn Học

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại Điều 9 Nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 01 tỷ đồng (trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ theo điểm b khoản này) nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 01 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 01 tỷ đồng".

Ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng, việc Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu lên mức dưới 01 tỷ đồng hộ kinh doanh không phải nộp thuế là phù hợp. Chính sách đã tương đồng giữa hộ kinh doanh so với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Theo chuyên gia, với ngưỡng doanh thu này, nhiều hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế.

Chị Mai - chủ tạp hóa Mai Thái tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội vui mừng cho biết, rất phấn khởi khi Chính phủ quyết định nâng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế lên mức dưới 01 tỷ đồng. Đây là điều hộ kinh doanh đang rất mong chờ. Với ngưỡng doanh thu này, hộ kinh doanh tiếp tục có động lực kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, phấn đấu làm giàu cho gia đình, cho xã hội.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Cùng với việc nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên mức 01 tỷ đồng, tại Điều 2 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 15 Điều 4 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống, cụ thể như sau: Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12 tháng thì tổng doanh thu kỳ tính thuế năm trước liền kề được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế đó chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế năm trước liền kề thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá 01 tỷ đồng thì doanh nghiệp không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết thúc kỳ tính thuế, trường hợp tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt mức 01 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và không phải tính tiền chậm nộp.

Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế quy định tại khoản này./.

Nghị định cũng đồng thời quy định điều khoản chuyển tiếp

Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2026 mà doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 01 tỷ đồng trở xuống thì không phải tạm nộp thuế thu nhập các quý tiếp theo, được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 01 tháng 01 năm 2026 mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định này thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 quy định tại khoản này bằng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực hoạt động của kỳ tính thuế năm 2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025) và nhân với số tháng của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026. Từ kỳ tính thuế năm 2026 thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.
(TBTCO) - Với kết quả thông quan cho kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 25,3 tỷ USD, tăng gần 60% và số thu ngân sách hơn 3.325 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2026, Hải quan khu vực IV tiếp tục khẳng định hiệu quả trong tạo thuận lợi thương mại gắn với quản lý chặt chẽ nguồn thu.
(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, đơn vị nhận được văn bản của ông Phạm Hy Hiền có địa chỉ tại số 195 Nguyễn Hồng Đào, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập ông nhận được từ lợi tức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại nước ngoài.
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Choi Jae Young - Cục trưởng Cục Hải quan và Thuế (Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc), tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp phòng, chống buôn lậu ma túy.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, để phù hợp với hệ thống luật thuế mới có hiệu lực, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp bán lẻ, du khách trong thực hiện hoàn thuế.
(TBTCO) - Trước diễn biến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi, Cục Hải quan phối hợp Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích rủi ro, nhận diện mối đe dọa và kiểm soát hiệu quả trên tuyến vận chuyển trọng điểm này.
(TBTCO) - Trước cao điểm lễ 30/4 - 1/5, Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, siết kiểm soát rủi ro trên các tuyến và mặt hàng nhạy cảm, nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, chất nổ qua biên giới.
(TBTCO) - Đối với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động tăng mạnh, gây ra những tác động đáng kể. Quyết sách giảm thuế xăng dầu được ban hành kịp thời đã giúp giá nhiên liệu trong nước tránh được đà tăng phi mã của thế giới, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và kiểm soát tốt lạm phát.
(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, ngành Thuế đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quản lý thuế…, mục tiêu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận chính sách dễ dàng hơn, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hiện đại, minh bạch.
