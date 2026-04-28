Thuế - Hải quan

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Đức Việt

06:28 | 28/04/2026
(TBTCO) - Đối với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu biến động tăng mạnh, gây ra những tác động đáng kể. Quyết sách giảm thuế xăng dầu được ban hành kịp thời đã giúp giá nhiên liệu trong nước tránh được đà tăng phi mã của thế giới, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và kiểm soát tốt lạm phát.
Giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trước những biến động khó lường của tình hình địa chính trị toàn cầu đẩy giá năng lượng thế giới leo thang, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết 30/6/2026, đưa các sắc thuế xăng dầu về 0%, được xem là quyết sách tài khóa cấp bách để kiểm soát lạm phát, đồng thời thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của Nhà nước nhằm bảo vệ đời sống dân sinh, tháo gỡ điểm nghẽn chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về tác động của chính sách giảm thuế xăng dầu, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, căng thẳng ở Trung Đông khiến Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới phải đối diện với cuộc khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu cũng như sự tăng giá trên thị trường thế giới. Với tính toán quốc tế, mỗi khi giá dầu tăng 10%, có thể làm giảm GDP 0,15% và tăng lạm phát lên đến 0,4 điểm phần trăm.

Nguồn: Quốc hội. Đồ họa: Phương Anh

Do vậy, để kiểm soát giá cả xăng dầu ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như đời sống người dân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giảm thuế giá xăng dầu về 0% để giảm giá xăng dầu trong nước là hết sức cần thiết.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, việc giảm thuế ảnh hưởng tạm thời đến nguồn thu ngân sách từ xăng dầu, nhưng việc giảm giá xăng dầu sẽ duy trì năng lực sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó, duy trì được nguồn thu ngân sách từ các khoản khác. Đây chính là sự cân bằng: tạm giảm thu để tiếp tục duy trì nguồn thu, cũng như tăng thu trong tương lai.

Giúp doanh nghiệp duy trì cạnh tranh, đảm bảo việc làm

“Việc giảm thuế đã giúp giảm giá xăng dầu - nguyên liệu thiết yếu của nền kinh tế, được người dân, doanh nghiệp hoan nghênh, qua đó giúp doanh nghiệp duy trì được sức cạnh tranh, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội”

TS. Nguyễn Minh Phong

Để việc giảm thuế xăng dầu tác động hiệu quả đến giảm chi phí cho doanh nghiệp, cũng như giá cả tiêu dùng cho người dân, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần ổn định nguồn cung, phối hợp cả quản lý về tài chính - tiền tệ, quản lý hành chính, cũng như quản lý thị trường và các nguồn lực khác. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thanh - kiểm tra để giảm thiểu tình trạng đầu cơ, tăng giá.

Ngoài ra, cần thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những khiếu nại, kiến nghị trong quản lý giá nói chung, quản lý giá xăng dầu nói riêng, cũng như trong quá trình điều chỉnh thuế đối với giá xăng dầu trên thị trường…

Điều hành quyết liệt, kịp thời bình ổn giá cả thị trường

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội đánh giá, việc giảm các loại thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay là tín hiệu tích cực, thể hiện sự điều hành quyết liệt, kịp thời nhằm bình ổn giá cả thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, việc kéo dài chính sách giảm thuế sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các xung đột sớm được kiểm soát, các giải pháp an ninh toàn cầu được đảm bảo để hoạt động thương mại được thông suốt, góp phần ổn định kinh tế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ trong quá trình phục hồi và phát triển.

Còn theo ông Đoàn Thế Xuyên - Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xuyên (tỉnh Quảng Ninh), việc Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay về 0% là một quyết định rất kịp thời và cần thiết.

Công ty TNHH Phúc Xuyên là doanh nghiệp vận tải hành khách, nên chi phí nhiên liệu chiếm tương đối lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Thời điểm giá dầu tăng lên tới hơn 40.000 đồng/lít do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, chi phí cho mỗi chuyến xe gần như tăng gấp đôi. Nhưng để chia sẻ khó khăn với khách hàng và giữ thị phần, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá cước tăng từ 10%. Khi thuế xăng dầu được điều chỉnh giảm, chi phí đầu vào của doanh nghiệp giảm đáng kể, giúp doanh nghiệp có thể duy trì giá dịch vụ ổn định hơn, trong bối cảnh nhiều áp lực chi phí khác cũng tăng.

Theo ông Xuyên, việc giảm thuế chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn, giá xăng dầu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, nên doanh nghiệp vẫn đối mặt với rủi ro biến động từ thị trường thế giới. Vì vậy, bên cạnh chính sách thuế, doanh nghiệp mong có thêm các giải pháp dài hạn như phát triển hạ tầng logistics, hỗ trợ chuyển đổi sang năng lượng sạch hoặc cải thiện môi trường kinh doanh. Ngoài ra, việc kết hợp với các gói hỗ trợ tài chính hoặc tín dụng cũng sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn.

Từ góc độ người dân, bà Nguyễn Thị Hường (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, việc giảm thuế xăng dầu là một chính sách hợp lý, giúp giá cả một số hàng hóa, dịch vụ có xu hướng ổn định và người dân giảm bớt áp lực chi tiêu, nhất là trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng từ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, việc giảm giá xăng dầu giúp chi phí đi lại của người dân giảm đáng kể. Bà Hường mong rằng, Nhà nước tiếp tục theo dõi tình hình và có điều chỉnh linh hoạt để hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Giữ ổn định thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng

Liên quan đến việc áp dụng chính sách giảm thuế xăng dầu đến hết ngày 30/6/2026, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, đây là một quyết định cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định và nhất quán trong điều hành. Đồng thời, việc quy định cho phép Chính phủ linh hoạt điều chỉnh thời gian áp dụng trong các trường hợp đặc biệt cũng là một điểm đáng chú ý, giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ ứng phó với những biến động bất thường của thị trường năng lượng thế giới.

Về mặt bằng giá hiện nay, ông Bảo đánh giá, giá xăng dầu trong nước vẫn đang ở mức tương đối hợp lý và không còn những biến động quá mạnh. Thực tế, mức giá hiện tại đã nằm trong kịch bản dự báo và điều hành từ trước, do đó không tạo ra những cú sốc lớn đối với nền kinh tế.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, chính sách giảm thuế xăng dầu lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ ngắn hạn cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi, việc duy trì các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Từ khóa:
giảm thuế xăng dầu kiểm soát lạm phát giá xăng dầu biến động Quyết sách giảm thuế xăng dầu hỗ trợ hiệu quả cho người dân

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Sau 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã vượt hơn một nửa kế hoạch năm với hơn 335 tỷ đồng, trong đó khu vực Gia Lai và cảng Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm “bẩn” vào thị trường nội địa.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
(TBTCO) - Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, máy móc thiết bị tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu, giúp ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tăng mạnh trong kỳ. Song song với kết quả này, công tác quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu cả năm.
