Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trước những biến động khó lường của tình hình địa chính trị toàn cầu đẩy giá năng lượng thế giới leo thang, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết 30/6/2026, đưa các sắc thuế xăng dầu về 0%, được xem là quyết sách tài khóa cấp bách để kiểm soát lạm phát, đồng thời thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của Nhà nước nhằm bảo vệ đời sống dân sinh, tháo gỡ điểm nghẽn chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về tác động của chính sách giảm thuế xăng dầu, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, căng thẳng ở Trung Đông khiến Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới phải đối diện với cuộc khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu cũng như sự tăng giá trên thị trường thế giới. Với tính toán quốc tế, mỗi khi giá dầu tăng 10%, có thể làm giảm GDP 0,15% và tăng lạm phát lên đến 0,4 điểm phần trăm.

Nguồn: Quốc hội. Đồ họa: Phương Anh

Do vậy, để kiểm soát giá cả xăng dầu ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như đời sống người dân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giảm thuế giá xăng dầu về 0% để giảm giá xăng dầu trong nước là hết sức cần thiết.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, việc giảm thuế ảnh hưởng tạm thời đến nguồn thu ngân sách từ xăng dầu, nhưng việc giảm giá xăng dầu sẽ duy trì năng lực sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, qua đó, duy trì được nguồn thu ngân sách từ các khoản khác. Đây chính là sự cân bằng: tạm giảm thu để tiếp tục duy trì nguồn thu, cũng như tăng thu trong tương lai.

Giúp doanh nghiệp duy trì cạnh tranh, đảm bảo việc làm “Việc giảm thuế đã giúp giảm giá xăng dầu - nguyên liệu thiết yếu của nền kinh tế, được người dân, doanh nghiệp hoan nghênh, qua đó giúp doanh nghiệp duy trì được sức cạnh tranh, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội” TS. Nguyễn Minh Phong

Để việc giảm thuế xăng dầu tác động hiệu quả đến giảm chi phí cho doanh nghiệp, cũng như giá cả tiêu dùng cho người dân, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần ổn định nguồn cung, phối hợp cả quản lý về tài chính - tiền tệ, quản lý hành chính, cũng như quản lý thị trường và các nguồn lực khác. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thanh - kiểm tra để giảm thiểu tình trạng đầu cơ, tăng giá.

Ngoài ra, cần thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những khiếu nại, kiến nghị trong quản lý giá nói chung, quản lý giá xăng dầu nói riêng, cũng như trong quá trình điều chỉnh thuế đối với giá xăng dầu trên thị trường…

Điều hành quyết liệt, kịp thời bình ổn giá cả thị trường

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội đánh giá, việc giảm các loại thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay là tín hiệu tích cực, thể hiện sự điều hành quyết liệt, kịp thời nhằm bình ổn giá cả thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, việc kéo dài chính sách giảm thuế sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các xung đột sớm được kiểm soát, các giải pháp an ninh toàn cầu được đảm bảo để hoạt động thương mại được thông suốt, góp phần ổn định kinh tế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ trong quá trình phục hồi và phát triển.

Còn theo ông Đoàn Thế Xuyên - Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xuyên (tỉnh Quảng Ninh), việc Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay về 0% là một quyết định rất kịp thời và cần thiết.

Công ty TNHH Phúc Xuyên là doanh nghiệp vận tải hành khách, nên chi phí nhiên liệu chiếm tương đối lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Thời điểm giá dầu tăng lên tới hơn 40.000 đồng/lít do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, chi phí cho mỗi chuyến xe gần như tăng gấp đôi. Nhưng để chia sẻ khó khăn với khách hàng và giữ thị phần, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá cước tăng từ 10%. Khi thuế xăng dầu được điều chỉnh giảm, chi phí đầu vào của doanh nghiệp giảm đáng kể, giúp doanh nghiệp có thể duy trì giá dịch vụ ổn định hơn, trong bối cảnh nhiều áp lực chi phí khác cũng tăng.

Theo ông Xuyên, việc giảm thuế chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn, giá xăng dầu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, nên doanh nghiệp vẫn đối mặt với rủi ro biến động từ thị trường thế giới. Vì vậy, bên cạnh chính sách thuế, doanh nghiệp mong có thêm các giải pháp dài hạn như phát triển hạ tầng logistics, hỗ trợ chuyển đổi sang năng lượng sạch hoặc cải thiện môi trường kinh doanh. Ngoài ra, việc kết hợp với các gói hỗ trợ tài chính hoặc tín dụng cũng sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn.

Từ góc độ người dân, bà Nguyễn Thị Hường (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, việc giảm thuế xăng dầu là một chính sách hợp lý, giúp giá cả một số hàng hóa, dịch vụ có xu hướng ổn định và người dân giảm bớt áp lực chi tiêu, nhất là trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng từ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, việc giảm giá xăng dầu giúp chi phí đi lại của người dân giảm đáng kể. Bà Hường mong rằng, Nhà nước tiếp tục theo dõi tình hình và có điều chỉnh linh hoạt để hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong bối cảnh hiện nay.