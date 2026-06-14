Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.210 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước 13 triệu đồng.

Thị trường vàng vừa trải qua thêm một tuần biến động mạnh khi tâm lý nhà đầu tư liên tục thay đổi trước các thông tin kinh tế và địa chính trị. Trong những phiên đầu tuần, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đã hỗ trợ giá vàng đi lên. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện mạnh vào giữa tuần sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo, căng thẳng tại Trung Đông leo thang và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gia tăng. Có thời điểm giá vàng lùi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại trên 4.200 USD/ounce vào cuối tuần.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: PV tổng hợp.

Dù ghi nhận nhịp hồi phục đáng kể, giá vàng vẫn chưa thể vượt trở lại mốc 4.250 USD/ounce và khép lại tuần ở mức 4.210 USD/ounce, nối dài chuỗi giảm giá trong những tuần gần đây.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall hiện giữ quan điểm khá thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng trở nên dè dặt hơn sau khi giá vàng có thời điểm giảm sâu về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo một số chuyên gia, tuần tới thị trường sẽ tập trung theo dõi loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10. Trong đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được đánh giá là tổ chức có khả năng nâng lãi suất. Cùng với đó, Fed sẽ công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới, qua đó cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách trong thời gian tới. Một số ý kiến cho rằng nếu giá vàng hình thành vùng đáy mới, đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Theo nhận định này, vàng có thể đã thiết lập vùng đáy ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Trong trường hợp căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, đồng USD có thể suy giảm vai trò trú ẩn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng. Bên cạnh đó, xu hướng giảm của giá dầu cũng có thể góp phần giảm áp lực tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương. Dù chưa đủ cơ sở để hình thành một đợt tăng mạnh ngay lập tức, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn được đánh giá nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng giá.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. DOJI điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng giá cũng diễn ra tại nhiều doanh nghiệp. PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá niêm yết lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.