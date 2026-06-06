Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.330 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế tiếp tục trải qua tuần biến động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn chưa đủ sức bù đắp tác động từ dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ. Những diễn biến tại Trung Đông chỉ hỗ trợ hạn chế cho giá vàng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng từng phục hồi nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm nhẹ, cùng kỳ vọng căng thẳng tại khu vực Trung Đông hạ nhiệt và triển vọng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị đảo ngược sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5 tích cực hơn dự báo. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm mới, khiến lo ngại về khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gia tăng và kéo giá vàng giảm mạnh.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang nghiêng về kịch bản tiêu cực đối với giá vàng trong ngắn hạn. Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định số liệu việc làm khả quan cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu đã đẩy giá vàng xuống dưới đường trung bình động 200 ngày - ngưỡng kỹ thuật quan trọng mà vàng chưa từng duy trì dưới mức này kể từ tháng 11/2023. Theo ông, vùng giá thấp thiết lập trong tháng 5 sẽ là mốc cần theo dõi trong thời gian tới.

Ở góc nhìn khác, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi căng thẳng tại Iran có diễn biến rõ ràng hơn. Theo ông, xung đột địa chính trị đang hỗ trợ đồng USD và đẩy giá dầu tăng, từ đó làm gia tăng lo ngại về mặt bằng lãi suất cao hơn - yếu tố không thuận lợi đối với vàng.

Ngược lại, Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng đợt giảm gần đây của vàng là quá mức. Ông nhận định lãi suất thực vẫn ở mức âm khi lạm phát cao hơn lãi suất tiết kiệm, qua đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong dài hạn.

Khảo sát mới nhất của Kitco News ghi nhận 15 chuyên gia tham gia đánh giá triển vọng thị trường vàng. Trong đó, chỉ 13% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 74% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm và 13% nhận định thị trường đi ngang. Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong cuộc khảo sát trực tuyến với 49 người tham gia, 47% dự báo giá vàng tăng, 37% cho rằng giá sẽ giảm và 16% nhận định thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 5/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng phổ biến được niêm yết quanh mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra trên diện rộng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 149,2 - 152,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng.