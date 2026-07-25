Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:27 | 25/07/2026
Sáng 25/7, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.283 đồng, tăng 29 đồng so với cuối tuần trước, nối dài chuỗi tăng lên 11 tuần liên tiếp và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 15 đồng. Chỉ số DXY lên 101,46 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025, tâm điểm thị trường tuần tới sẽ là các cuộc họp chính sách, lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn Fed, BoE và BoJ.
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Thị trường trong nước

Sáng 25/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết chốt tuần ở mức 25.283 đồng, tăng 29 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 11 liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025 và chỉ còn thấp hơn 15 đồng so với mức đỉnh lịch sử 25.298 đồng được thiết lập ngày 25/8/2025.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng lên 24.069 - 26.497 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.018,85,4 - 26.547,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD, tăng 70 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 25/7 cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng và đồng thuận tại một số ngân hàng.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.510 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 40 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, BIDV niêm yết 26.130 - 26.510 VND/USD, đồng thời tăng 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 25/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên cuối tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với USD, tỷ giá EUR đồng loạt giảm tại hai ngân hàng Vietcombank và BIDV. Đồng bảng Anh cũng tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP ở mức 34.150,81 - 35.600,46 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 348 đồng và 362 đồng. Tại BIDV, tỷ giá niêm yết 34.433 - 35.717 VND/GBP, giảm 320 đồng ở chiều mua vào và 336 đồng ở chiều bán ra, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm các ngoại tệ chủ chốt.

Trái với EUR và GBP, Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá CNY đạt 3.789,05 - 3.949,89 VND/CNY (mua vào - bán ra), cùng tăng 7 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 3.813 - 3.958 VND/CNY, đồng thời tăng 11 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần quanh 101,46 điểm, cao nhất từ cuối tháng 3/2025 đến nay.

Trong tuần tới, diễn biến trên thị trường tài chính toàn cầu sẽ chịu tác động đồng thời từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và loạt quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, đẩy giá dầu trở lại mức cao nhất trong khoảng 6 tuần và làm dấy lên lo ngại giá dầu có thể hướng tới ngưỡng 100 USD/thùng nếu căng thẳng kéo dài. Điều này cũng làm tăng nguy cơ lạm phát toàn cầu hạ nhiệt chậm hơn dự kiến.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tâm điểm của thị trường sẽ là các cuộc họp chính sách và quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn gồm: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Ngoài ra, các số liệu kinh tế quan trọng như: tăng trưởng GDP và lạm phát theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, lạm phát của Australia, cùng các số liệu sơ bộ về tăng trưởng và lạm phát của Khu vực đồng euro cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Tâm điểm lớn nhất sẽ là cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 29/7. Thị trường gần như đồng thuận rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức 3,5% - 3,75%. Giới đầu tư sẽ tập trung vào tuyên bố chính sách và cuộc họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh để tìm tín hiệu về định hướng điều hành trong các tháng tới.

Ngay sau cuộc họp của Fed, Mỹ sẽ công bố hàng loạt số liệu quan trọng. Nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục tích cực hoặc lạm phát duy trì ở mức cao, Fed có thể giữ lập trường chính sách thận trọng lâu hơn. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách trong thời gian tới.

Tại Anh, BoE cũng được dự báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% trong cuộc họp ngày 30/7. Quyết định sẽ đi kèm biên bản họp và báo cáo chính sách tiền tệ, cung cấp thêm đánh giá về triển vọng lạm phát và tăng trưởng.

Trong khi đó, BoJ sẽ họp trong hai ngày 30 - 31/7 và nhiều khả năng tiếp tục giữ lãi suất chính sách ở mức 1%. Cùng với quyết định lãi suất, BoJ sẽ công bố tuyên bố chính sách và báo cáo triển vọng quý, qua đó, cập nhật đánh giá về triển vọng kinh tế và lạm phát của Nhật Bản./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 25/07/2026 10:30

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Cập nhật: 25/07/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80