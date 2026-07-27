Ngân hàng - Bảo hiểm

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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18:14 | 27/07/2026
(TBTCO) - VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5.185,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ. Hoạt động cho vay tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, chất lượng tài sản được cải thiện, trong khi ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.
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VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng trong năm 2026, chia cổ tức gần 19% VIB thông qua phương án chia cổ tức 19% trong năm 2026 Lợi nhuận quý I/2026 của VIB vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã CK: VIB) vừa được công bố cho thấy, trong quý II/2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.383 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tiếp tục được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần tăng 10,1%, lên 4.368 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 168%, lên 1.075 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm 9,6%.

Dù vậy, biến động của nhiều hoạt động phi tín dụng từ ngoại hối và chứng khoán đầu tư phần nào ảnh hưởng đến đà tăng lợi nhuận trong kỳ. Bên cạnh đó, VIB chủ động củng cố bộ đệm dự phòng lên 1.281 tỷ đồng, tăng 101,5%, phù hợp với định hướng tăng trưởng an toàn và quản trị rủi ro thận trọng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.185,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng 9,1%, lên 8.406,5 tỷ đồng; lãi thuần dịch vụ tăng gấp gần 4 lần, lên 3.064,5 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục được đa dạng hóa, với thu nhập ngoài lãi chiếm 22% tổng thu nhập hoạt động, nhờ đóng góp tích cực từ thẻ tín dụng, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

Trong lĩnh vực thẻ tín dụng, VIB tiếp tục duy trì gần 1,2 triệu thẻ đang lưu hành, tổng chi tiêu qua thẻ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD.

Đặc biệt, VIB từng bước chuyển từ cung cấp các sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp tài chính theo nhu cầu, góp phần gia tăng mức độ sử dụng đa sản phẩm và chiều sâu gắn kết với khách hàng. Qua đó, đưa tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm tăng 15,5%, lên 11.228,1 tỷ đồng, tạo nền tảng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh một số nguồn thu ngoài lãi chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, việc chi phí hoạt động giảm 2,4% đã đưa lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 26,3%, phản ánh hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng của VIB đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, khối bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm 67% tổng dư nợ. Dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 22% và các định chế tài chính tăng 11%, phản ánh chiến lược mở rộng có chọn lọc sang các phân khúc tiềm năng.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIB đạt hơn 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Huy động tiền gửi đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8%, tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng mở rộng kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng.

Đáng chú ý, nguồn vốn huy động chi phí thấp, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngoại tệ, chiếm 19% tổng tiền gửi khách hàng, góp phần hỗ trợ duy trì biên lãi ròng (NIM) trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. NIM của VIB ở mức 3,1%, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí vốn và tối ưu cơ cấu tài sản sinh lời.

Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện cũng là điểm nổi bật trong hoạt động của VIB 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống còn 2,1%, thấp hơn 6 điểm cơ bản so với đầu năm. Việc duy trì chất lượng tài sản trong bối cảnh quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng là nền tảng cho tăng trưởng an toàn và bền vững.

Các chỉ số an toàn hoạt động ở mức tối ưu, duy trì trong ngưỡng an toàn theo quy định. Đơn cử, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt gần 12%; hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 79%; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn ở mức 28%; hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) đạt 103%, trong khi chuẩn Basel III quy định trên 100%.

Ngoài ra, ngày 24/6 vừa qua, VIB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 37.300 tỷ đồng, qua đó, củng cố thêm năng lực tài chính, đẩy mạnh cấp tín dụng và dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh./.

Ánh Tuyết
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