Ngân hàng - Bảo hiểm

VIB thông qua phương án chia cổ tức 19% trong năm 2026

Kỳ Phương

[email protected]
13:37 | 09/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (mã ck: VIB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP. Hồ Chí Minh. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Đại hội đồng cổ đông thường niên VIB năm 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ, trong giai đoạn 2017 - 2025, VIB duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân gia quyền (CAGR) 20 - 30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu, vượt trung bình ngành.

Trong đó, tổng tài sản 21%/năm so với bình quân ngành 12%; tín dụng bán lẻ 23%/năm (bình quân ngành 14%); lợi nhuận 26%/năm (bình quân ngành 23%), ROE bình quân 23% (bình quân ngành 17%).

Năm 2025, VIB duy trì lợi nhuận trước thuế 9.105 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2024. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản VIB đạt 556.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024, dư nợ tín dụng đạt 382 nghìn tỷ đồng, tăng 18%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng 10%.

Ngân hàng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của VIB, với dư nợ khách hàng đến hết 31/1/2025 đạt gần 273.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, trong đó hơn 90% khoản vay có tài sản bảo đảm.

Trong năm, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tổng chi tiêu qua thẻ vượt 5 tỷ USD. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào hơn 3.500 tỷ đồng tổng thu nhập ngoài lãi.

Năm 2025, mảng khách hàng doanh nghiệp của VIB chuyển hướng từ cho vay thuần túy sang cung cấp giải pháp tài chính toàn diện - quản lý dòng tiền, ngân hàng giao dịch, ngoại hối và thị trường vốn, tài trợ thương mại. Kết quả, dư nợ doanh nghiệp tăng 58%, CASA tăng 20%, thu nhập phí tăng 280%, chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn.

Song song đó, 97% tổng giao dịch của khách hàng cá nhân thực hiện qua kênh số. Giao dịch số tăng 30% so với 2024, đạt gần 680 triệu lượt. Giá trị giao dịch số tăng 26%, đạt 4,6 triệu tỷ đồng.

Năm 2025, VIB duy trì vai trò tiên phong trong triển khai Basel III, hệ số an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn đạt 12,2% khẳng định khả năng vừa chịu đựng áp lực vừa hỗ trợ tăng trưởng của bảng cân đối của Ngân hàng.

Với những kết quả đạt được trong 9 năm 2017 - 2025 và những nền tảng đã xây dựng, VIB xác định 4 định hướng chiến lược cho năm 2026, đặt cơ sở xây dựng một mô hình kinh doanh thông minh, sáng tạo, tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới cho giai đoạn VIB 3.0 (2027 - 2036).

Trong năm 2026, VIB đẩy mạnh mở rộng cá nhân hóa từ cá nhân sang hệ sinh thái xung quanh khách hàng, nâng chuẩn toàn diện trải nghiệm Privilege Banking và đẩy mạnh giải pháp chuyên biệt cho Business Banking.

Ngày 10/4 sắp tới đây, VIB sẽ chính thức ra mắt Ngân hàng ưu tiên, tái định nghĩa đặc quyền, cung cấp những giải pháp tài chính linh hoạt, cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.

VIB tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển gói giải pháp toàn diện từ cho vay, huy động và ngân hàng giao dịch, chuẩn hóa theo phân khúc, số hóa end-to-end quy trình phục vụ khách hàng doanh nghiệp với khẩu vị rủi ro thận trọng, cảnh báo sớm và giám sát theo ngành.

Công nghệ VIB năm 2026 được định hình với nhiều dự án công nghệ có tính cá nhân hóa chính xác hơn, và ra quyết định trong thời gian thực. Một số dự án điển hình như: T24 Core Banking trên AWS mang lại hạ tầng cloud-native, khả năng mở rộng nâng cao, hoạt động liên tục, dữ liệu sẵn sàng cho ứng dụng AI quy mô lớn trong thời gian thực. Agentic AI giúp quyết định tín dụng nhanh hơn, phát hiện gian lận theo thời gian thực, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa ở quy mô lớn. CRM Salesforce mang lại chân dung khách hàng 360 độ, tạo điều kiện phục vụ nhất quán, đồng bộ dịch vụ khách hàng trên các kênh vật lý và kênh số.

VIB đặt mục tiêu vận hành với năng suất tăng gấp đôi cho 10.000 CBNV hiện hữu, tương đương 20.000 người.

Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB cho biết, với những kết quả đạt được trong 9 năm vừa qua, VIB sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề xuất cho năm 2026 - năm cuối cùng của VIB 2.0, đồng thời, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo thế hệ mới, duy trì tốc độ tăng trưởng 20 - 30%/năm trong giai đoạn VIB 3.0 (2027 - 2036).
VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỷ đồng trong năm 2026, chia cổ tức gần 19%

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản VIB đạt hơn nửa triệu tỷ đồng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 1/2026

