Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Lan tỏa tinh thần sống xanh bằng những việc làm thiết thực

Ngày 24/5, tại Quảng trường Công viên Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân địa phương.

Lực lượng thanh niên thành phố Đà Nẵng ra quân dọn dẹp bãi biển hưởng ứng đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026. Ảnh: TL

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ trước yêu cầu ngày càng cấp thiết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ như trồng cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường, trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn, khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, tổ chức lớp dạy bơi miễn phí và tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được tổ chức như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần việc ý nghĩa này không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn góp phần củng cố trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp giữa hoạt động bảo vệ môi trường với chăm lo đời sống xã hội và giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Từ các mô hình phân loại rác, sử dụng năng lượng sạch đến các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng đều hướng tới mục tiêu hình thành nếp sống xanh, văn minh và bền vững.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy vai trò xung kích của thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm, tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục lan tỏa tinh thần “Sống xanh, sống trách nhiệm” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Thông qua “Ngày Chủ nhật xanh”, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại địa phương. Không chỉ dừng ở phong trào, chương trình còn tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tham gia cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tình nguyện vì môi trường. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đồng hành giữa tổ chức Đoàn với cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

Cùng với chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 9/2026 với nhiều chỉ tiêu trọng tâm, thể hiện quyết tâm lớn của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo cộng đồng.

Theo kế hoạch, chiến dịch đặt mục tiêu tổ chức cho hơn 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa và làm mới 7.000 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho ít nhất 300.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí và hỗ trợ ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Những mục tiêu này cho thấy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè không chỉ hướng tới hoạt động thiện nguyện mà còn tập trung giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội như chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu nhi.

Đáng chú ý, Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra mắt 8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố gồm: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Bình dân học vụ số” và “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện trong mùa hè năm nay, từ bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng đến chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng được trao tặng tại lễ phát động như công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng vùng biên”, công trình số hóa di tích lịch sử, mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, học bổng cho thiếu nhi và quà tặng gia đình chính sách.