Xã hội

Môi trường

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

[email protected]
18:25 | 28/05/2026
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
aa
Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Lan tỏa tinh thần sống xanh bằng những việc làm thiết thực

Ngày 24/5, tại Quảng trường Công viên Trung tâm hành chính phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ 2 năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân địa phương.

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững
Lực lượng thanh niên thành phố Đà Nẵng ra quân dọn dẹp bãi biển hưởng ứng đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026. Ảnh: TL

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của tuổi trẻ trước yêu cầu ngày càng cấp thiết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ như trồng cây xanh, ra quân vệ sinh môi trường, trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn, khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, tổ chức lớp dạy bơi miễn phí và tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được tổ chức như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần việc ý nghĩa này không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn góp phần củng cố trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp giữa hoạt động bảo vệ môi trường với chăm lo đời sống xã hội và giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Từ các mô hình phân loại rác, sử dụng năng lượng sạch đến các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng đều hướng tới mục tiêu hình thành nếp sống xanh, văn minh và bền vững.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy vai trò xung kích của thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm, tuổi trẻ cả nước cần tiếp tục lan tỏa tinh thần “Sống xanh, sống trách nhiệm” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Thông qua “Ngày Chủ nhật xanh”, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại địa phương. Không chỉ dừng ở phong trào, chương trình còn tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tham gia cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tình nguyện vì môi trường. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đồng hành giữa tổ chức Đoàn với cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

Cùng với chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 9/2026 với nhiều chỉ tiêu trọng tâm, thể hiện quyết tâm lớn của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo cộng đồng.

Theo kế hoạch, chiến dịch đặt mục tiêu tổ chức cho hơn 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa và làm mới 7.000 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho ít nhất 300.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí và hỗ trợ ít nhất 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Những mục tiêu này cho thấy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè không chỉ hướng tới hoạt động thiện nguyện mà còn tập trung giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của xã hội như chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu nhi.

Đáng chú ý, Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra mắt 8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố gồm: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Bình dân học vụ số” và “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện trong mùa hè năm nay, từ bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng đến chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng được trao tặng tại lễ phát động như công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng vùng biên”, công trình số hóa di tích lịch sử, mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, học bổng cho thiếu nhi và quà tặng gia đình chính sách.

Thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương, chiến dịch còn tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm xã hội và phát huy tinh thần cống hiến.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
Tuổi trẻ Đà Nẵng môi trường xanh thanh niên tình nguyện phát triển bền vững

Bài liên quan

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện, đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

VCCI và Bảo hiểm PVI thiết lập hợp tác toàn diện, đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Dành cho bạn

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Đọc thêm

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Từ “xử lý ô nhiễm” sang quản trị môi trường chủ động

Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại