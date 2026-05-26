Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Nguyễn Vân

11:28 | 26/05/2026
(TBTCO) - Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
Đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất công nghiệp

Là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa cao với nhiều ngành sản xuất tiềm ẩn nguy cơ tác động môi trường như khai thác than, nhiệt điện, xi măng, vật liệu xây dựng, Quảng Ninh xác định bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Những năm gần đây, nhiều sáng kiến xanh đã được triển khai mạnh tại các khu công nghiệp và vùng khai thác than. Trong đó, chương trình “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang tạo chuyển biến rõ nét tại các khu vực khai thác than truyền thống.

Toàn ngành hiện duy trì hàng chục trạm xử lý nước thải mỏ, xử lý hàng trăm triệu m³ nước mỗi năm trước khi xả ra môi trường. Một phần nước sau xử lý tiếp tục được tái sử dụng phục vụ sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực lên môi trường tự nhiên.

Cùng với đó, các doanh nghiệp ngành than đầu tư đồng bộ hệ thống phun sương áp lực cao, xe tưới nước chuyên dụng, băng tải kín vận chuyển than để giảm bụi tại các tuyến đường vận chuyển, khu vực bãi thải và vùng gần khu dân cư. Nhiều bãi thải sau khai thác cũng được phủ xanh bằng cây bản địa nhằm cải tạo cảnh quan, hạn chế sạt lở và giảm phát tán bụi trong mùa khô.

Không chỉ ngành than, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh. Các KCN hoạt động đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; nhiều khu công nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý để giám sát liên tục.

Định hướng thu hút đầu tư của Quảng Ninh hiện ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, chế biến chế tạo hiện đại, đồng thời hạn chế các dự án tiêu hao năng lượng lớn hoặc có nguy cơ ô nhiễm cao.

Lan tỏa sáng kiến xanh trong du lịch và cộng đồng

Song song với phát triển công nghiệp sạch, Quảng Ninh cũng thúc đẩy nhiều mô hình bảo vệ môi trường gắn với du lịch xanh và sự tham gia của cộng đồng.

Tại các địa bàn du lịch biển đảo, nhiều phong trào giảm rác thải nhựa đang được triển khai rộng rãi. Các mô hình như “Vịnh Hạ Long - Không rác thải nhựa”, “Cô Tô - Không có rác thải nhựa” từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Nhiều tàu du lịch đã hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tăng cường phân loại và thu gom rác ngay trên vịnh. Các hoạt động làm sạch môi trường biển, thu gom rác ven bờ cũng được duy trì thường xuyên với sự tham gia của lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đáng chú ý, Quảng Ninh triển khai chương trình chứng nhận “Cánh buồm xanh” dành cho các tàu du lịch đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường trên vịnh Hạ Long. Đây được xem là sáng kiến khuyến khích doanh nghiệp du lịch chuyển đổi theo hướng xanh, giảm phát thải và nâng cao trách nhiệm bảo vệ di sản thiên nhiên.

Cùng với các mô hình cộng đồng, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý môi trường. Hệ thống quan trắc tự động được mở rộng tại nhiều khu vực trọng điểm như vịnh Hạ Long, vịnh Cửa Lục, vịnh Bái Tử Long, các khu công nghiệp và đô thị lớn nhằm theo dõi chất lượng môi trường liên tục, kịp thời phát hiện nguy cơ ô nhiễm./.

Việc kết hợp giữa công nghệ, quản lý và các sáng kiến cộng đồng đang giúp Quảng Ninh từng bước xây dựng mô hình phát triển xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Bảo vệ môi trường công nghiệp Sáng kiến xanh Quảng Ninh Xanh hóa sản xuất công nghiệp Du lịch bảo vệ môi trường

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

13 doanh nghiệp carbon thấp được hỗ trợ từ Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam 2026

Tín chỉ carbon rừng chỉ được giao dịch qua sàn hoặc hợp đồng, xuất khẩu tối đa 50%

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý hoàn chỉnh đầu tiên cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán tín chỉ carbon theo hướng minh bạch, Nghị định còn đặt ra “trần” xuất khẩu tối đa 50% đối với tín chỉ carbon rừng nhằm bảo đảm an ninh phát thải quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Sun Life Việt Nam ra mắt Bảo hiểm hưu trí Sun Life, giúp doanh nghiệp kiến tạo phúc lợi dài hạn trong cuộc đua giữ chân nhân tài

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

