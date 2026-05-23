Doanh nghiệp

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
08:10 | 23/05/2026
(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
aa

ESG không còn là khẩu hiệu

Tại nhiều hội thảo, diễn đàn kinh tế gần đây, cụm từ ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) xuất hiện với tần suất dày đặc. Điều này phản ánh thực tế rằng các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang trở thành “ngôn ngữ chung” của thương mại toàn cầu.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp hiện nay không còn được đánh giá đơn thuần qua doanh thu hay năng lực sản xuất, mà ngày càng bị chi phối bởi khả năng minh bạch dữ liệu, kiểm soát phát thải, truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng.

Những thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay Nhật Bản đang liên tục đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), luật chống phá rừng, hộ chiếu số sản phẩm, trách nhiệm xã hội và dấu chân carbon của hàng hóa.

Ông Đặng Huy Đông - Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam nhận định: “Các tiêu chuẩn ESG và kiểm toán carbon giờ đây giống như một loại ‘thị thực xanh’ để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đoàn Thông - đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, CN TP. Hồ Chí Minh cho rằng ISO, ESG hay Net Zero không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành “tấm vé hội nhập” giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận nguồn vốn xanh.

Thực tế cho thấy, áp lực chuyển đổi hiện nay không chỉ đến từ khách hàng quốc tế mà còn đến từ các quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng và hệ thống phân phối toàn cầu. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm tới mức độ minh bạch ESG, chiến lược phát triển bền vững và khả năng quản trị rủi ro dài hạn của doanh nghiệp.

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi
Ngành dệt may hướng đến chuyển đổi xanh. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp Việt đứng trước sức ép chưa từng có

Là quốc gia có độ mở kinh tế lớn, phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu, Việt Nam đang chịu tác động trực tiếp từ “luật chơi xanh” toàn cầu.

Trong ngành dệt may - lĩnh vực xuất khẩu hàng chục tỷ USD mỗi năm, hơn 90% sản phẩm hướng tới các thị trường khó tính như EU, Mỹ và Nhật Bản. Điều này khiến áp lực xanh hóa trở thành yêu cầu sống còn.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang gặp khó khăn về vốn, công nghệ và nhân lực để triển khai chuyển đổi xanh. Nhiều đơn vị mới dừng ở mức “nhận thức xanh” mà chưa đủ điều kiện để đầu tư bài bản.

Tương tự, ngành nhựa, sơn, mực in hay công nghiệp hỗ trợ cũng đang đối mặt áp lực lớn về giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Tổng Thư ký Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành điều kiện cần để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một thực tế đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn thiếu hệ thống dữ liệu minh bạch, quy trình quản trị chuẩn hóa và đội ngũ nhân sự đủ năng lực duy trì tiêu chuẩn ESG trong dài hạn. Đây được xem là “điểm nghẽn” lớn nhất của doanh nghiệp Việt hiện nay.

Theo TS. Trịnh Bá Dương - Giám đốc Phát triển BAH Group, khoảng cách giữa doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp quốc tế không nằm ở quy mô hay năng lực tài chính, mà ở tư duy minh bạch và khả năng vận hành theo chuẩn quốc tế.

Dù còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu xem chuyển đổi xanh như cơ hội tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty TNHH Tương Lai tại Đồng Nai là ví dụ điển hình khi triển khai các công cụ cải tiến năng suất, phát triển nhà máy thông minh và chuyển đổi số trong quản trị sản xuất. Nhờ áp dụng các giải pháp vận hành tinh gọn, doanh nghiệp đã nâng năng suất lao động thêm 20%, hiệu suất thiết bị tăng mạnh và tỷ lệ giao hàng đúng hạn đạt 100%.

Trong ngành cao su, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đang tập trung sản xuất các dòng sản phẩm “xanh”, giảm phát thải và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Ở lĩnh vực nhựa, Công ty TNHH Chất dẻo thân thiện đã chủ động tái sử dụng nguyên liệu tái chế, tự động hóa sản xuất và duy trì chất lượng ổn định cho vật liệu tái chế để chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang lựa chọn chiến lược “chuyển đổi kép” - kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam hiện phát triển các dòng dây điện không chì, cáp chậm cháy, ít khói, không halogen và tích hợp ESG vào toàn bộ hệ thống vận hành. Trong khi đó, GreenFeed đã triển khai kiểm kê khí nhà kính từ năm 2021, đầu tư điện mặt trời áp mái, chuyển đổi nhiên liệu sinh khối và xây dựng lộ trình Net Zero.

Theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của ESG không chỉ nằm ở chứng nhận mà ở khả năng giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và gia tăng giá trị thương hiệu. Đặc biệt, người tiêu dùng toàn cầu hiện sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm xanh, có nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm môi trường rõ ràng. Đây được xem là dư địa tăng trưởng rất lớn cho doanh nghiệp Việt.

Nút thắt lớn nhất vẫn là vốn và cơ chế

Dù chuyển đổi xanh mang lại nhiều cơ hội, song chi phí đầu tư lớn vẫn là rào cản đáng kể, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo nhiều doanh nghiệp, tín dụng xanh hiện còn hạn chế và chủ yếu tập trung vào năng lượng tái tạo. Trong khi đó, các dự án chuyển đổi công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất hay xử lý môi trường lại khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Không ít doanh nghiệp cho rằng họ đang phải chịu áp lực “chuyển đổi kép”: vừa số hóa vừa xanh hóa trong khi nguồn lực hạn chế.

Ngoài vấn đề vốn, doanh nghiệp còn gặp khó khăn do thiếu bộ tiêu chuẩn ESG thống nhất tại Việt Nam. Hiện mỗi thị trường, mỗi đối tác quốc tế lại yêu cầu một bộ tiêu chí khác nhau khiến doanh nghiệp lúng túng trong triển khai.

Các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường, cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường hay cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) cũng được phản ánh còn phức tạp và mất nhiều thời gian.

Đối với các ngành sản xuất như dệt may hay nhựa, yêu cầu đầu tư công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và hệ thống xử lý chất thải đang tạo áp lực tài chính rất lớn.

Theo ông Đào Anh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Nhựa Tiền Phong, chuyển đổi xanh là hành trình dài hạn đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính, công nghệ, con người và hạ tầng. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ tín dụng xanh, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng và hệ sinh thái công nghiệp sinh thái để giảm chi phí chuyển đổi.

Chính sách carbon mở đường cho chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh khoảng 140 quốc gia đã cam kết Net Zero và hàng chục quốc gia áp dụng quy định bắt buộc công bố thông tin ESG, xu hướng xanh hóa đang dịch chuyển rất nhanh từ “khuyến khích” sang “bắt buộc”. Tại Việt Nam, hàng loạt chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, thị trường carbon và tín chỉ carbon quốc tế cũng đang dần hoàn thiện, cho thấy yêu cầu chuyển đổi xanh sẽ ngày càng rõ nét hơn trong giai đoạn tới.
Nguyên Phương
Từ khóa:
chuyển đổi xanh doanh nghiệp

Bài liên quan

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Dành cho bạn

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Bán ròng kéo dài, song dòng vốn ngoại vẫn kỳ vọng khởi sắc nhờ nâng hạng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

PV GAS lập kỷ lục doanh thu tương đương 1,1% GDP cả nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Ngân hàng tương lai cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, dữ liệu và AI

Đọc thêm

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

(TBTCO) - Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường “rất khó khăn và vất vả”. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Chuyên gia: Khi triển khai dự án, cần chuyển từ logic “đền bù đất đai” sang logic “tái tạo sinh kế”

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

Quý I/2026: VietinBank tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Quý I/2026: VietinBank tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Ngày 23/5: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung giảm

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Xuất khẩu sang Mỹ: Chủ động vượt rào cản để giữ vững thị trường

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn