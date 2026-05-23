Ngày 23/5: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

06:14 | 23/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (23/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á khi tăng tại Thái Lan. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định.
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc giảm 0,1% (20 Nhân dân tệ) về mức 17.460 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 giảm 0,3% (1,1 Yên) về mức 394,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 84,8 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 giao dịch ở mức 220,1 cent Mỹ/kg, giảm 0,9%.

Giá cao su châu Á giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp, khi thị trường dự báo nguồn cung sẽ cải thiện từ các nước sản xuất hàng đầu và nhu cầu từ ngành lốp xe vẫn chậm.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 đóng cửa giảm 2,8 Yên, tương đương 0,68%, xuống 406,3 Yên/kg (khoảng 2,55 USD/kg).

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 180 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,03%, xuống 17.345 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, mặt hàng hoạt động mạnh nhất cũng giảm 580 Nhân dân tệ/tấn (3,73%) xuống còn 14.975 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi áp lực nguồn cung mới bắt đầu xuất hiện đúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ chưa có tín hiệu bứt phá rõ rệt. Sau nhiều tháng được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguyên liệu, giá cao su hiện chịu sức ép ngày càng lớn từ triển vọng sản lượng phục hồi tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Giá cao su trong nước

rong nước, giá mủ cao su được thu mua không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
