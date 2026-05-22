Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Giá thấp hơn tới 600 đồng/lít, người dùng bắt đầu chuyển đổi

Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều người dân bắt đầu tìm hiểu và sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ vì yêu cầu lộ trình, mà còn bởi bài toán kinh tế: giá rẻ hơn, nhưng động cơ vẫn vận hành ổn định.

Theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá bán xăng sinh học E10 RON95-V từ ngày 13/5 tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, vùng 2 là 25.120 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng khoáng RON95-V cùng thời điểm tương ứng ở mức 25.250 - 25.750 đồng/lít.

Tại hệ thống của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), xăng E10 RON95-III được bán ở mức 23.730 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với xăng khoáng RON95-III khoảng 600 đồng/lít. Mức chênh lệch này được đánh giá là đủ hấp dẫn với nhóm khách hàng sử dụng phương tiện thường xuyên như tài xế công nghệ, vận tải hoặc người dân đi lại hằng ngày.

Theo lộ trình triển khai xăng sinh học, từ ngày 1/6/2026, tất cả cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ phải triển khai kinh doanh xăng E10. Ảnh: Đức Thanh

Không dừng ở mức chênh lệch vài trăm đồng/lít hiện nay, Bộ Công thương còn định hướng tạo lợi thế giá rõ rệt hơn cho xăng sinh học E10 trong thời gian tới. Theo tính toán của cơ quan quản lý, khoảng cách hợp lý giữa E10 và xăng khoáng sẽ dao động 1.000 - 2.000 đồng/lít nhằm tạo động lực đủ mạnh để người tiêu dùng chủ động lựa chọn nhiên liệu sinh học.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính đang nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5, E10 nhằm tạo chênh lệch giá hấp dẫn hơn so với xăng khoáng truyền thống. Không chỉ dựa vào công cụ thuế, Bộ Công thương cũng đặt vấn đề rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu phối trộn, vận chuyển đến phân phối, nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của E10.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công thương), nguyên nhân chính khiến xăng E10 rẻ hơn nằm ở chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng. E10 gồm 90% xăng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu sinh học, trong đó ethanol có giá thành thấp hơn xăng khoáng nhập khẩu. Như vậy, với chi phí đầu vào thấp hơn, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống.

Sự chênh lệch về giá đang tạo hiệu ứng tích cực tại thị trường bán lẻ. Tại nhiều cây xăng của PVOIL ở Hà Nội, không ít tài xế xe công nghệ đã chủ động lựa chọn E10 ngay trong ngày đầu triển khai.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ, mỗi ngày phải đổ 1 - 2 bình xăng để phục vụ công việc, nên khi sử dụng xăng E10 cũng tiết kiệm được khoản chi phí khá đáng kể. Đặc biệt, tâm lý người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Nếu như giai đoạn đầu thử nghiệm xăng E5 từng gặp nhiều hoài nghi, thì với E10, nhiều người đã chủ động tìm hiểu thông tin kỹ thuật trước khi sử dụng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn xe máy và ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây đều tương thích với E10. Thậm chí, nhờ trị số octan cao hơn, E10 còn giúp cải thiện quá trình cháy và hạn chế hiện tượng kích nổ.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dù nhiệt trị của E10 thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%, nhưng khả năng cháy sạch hơn giúp động cơ hoạt động hiệu quả, thậm chí có thể tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu trong một số điều kiện vận hành.

Doanh nghiệp tăng tốc phủ sóng xăng sinh học

Trong khi người dân bắt đầu làm quen với nhiên liệu mới, các doanh nghiệp đầu mối cũng bước vào cuộc đua phủ sóng E10 trên toàn quốc.

PVOIL đã chính thức triển khai bán E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5. Đại diện PVOIL cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu đầu nguồn trên toàn quốc, với công suất khoảng 300.000 m3/tháng, tương đương gần 4 triệu m3/năm. Không chỉ đảm bảo cho hệ thống của mình, PVOIL còn có khả năng gia công, phối trộn cho các đơn vị khác nếu có nhu cầu.

Trong khi đó, Petrolimex - doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu cả nước - cũng hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh E10 trên toàn bộ hệ thống từ ngày 20/5.

Để chuẩn bị cho bước chuyển này, Petrolimex đã đồng thời cải tạo các hệ thống phối trộn E5 hiện hữu và đầu tư mới các trạm phối trộn E10. Hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đã được chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bồn bể và hệ thống phân phối.

Tại khu vực phía Nam, Petrolimex Sài Gòn đã đưa E10 vào kinh doanh tại 118/138 cửa hàng chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều chi nhánh tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu đã hoàn tất chuyển đổi 100%.

Không chỉ Petrolimex và PVOIL, Saigon Petro cũng bắt đầu đưa E10 ra thị trường từ giữa tháng 5 và sẽ dừng hoàn toàn xăng khoáng RON95 sau ngày 31/5.

Việc các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng tốc cho thấy, thị trường đã sẵn sàng cho giai đoạn phổ cập nhiên liệu sinh học quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 1/6, tất cả cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ phải triển khai kinh doanh E10 theo đúng lộ trình. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, găm hàng hoặc kinh doanh sai chủng loại.