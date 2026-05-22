Xã hội

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Nguyên Phương

Nguyên Phương

18:04 | 22/05/2026
(TBTCO) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm bắt buộc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Điều đáng chú ý là thị trường không còn tâm lý dè dặt như giai đoạn thử nghiệm nhiều năm trước. Giá bán thấp hơn xăng khoáng, nguồn cung được chuẩn bị quy mô lớn cùng sự nhập cuộc đồng loạt của các “ông lớn” xăng dầu đang tạo cú hích khiến E10 nhanh chóng trở thành lựa chọn mới của người tiêu dùng.
aa

Giá thấp hơn tới 600 đồng/lít, người dùng bắt đầu chuyển đổi

Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều người dân bắt đầu tìm hiểu và sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ vì yêu cầu lộ trình, mà còn bởi bài toán kinh tế: giá rẻ hơn, nhưng động cơ vẫn vận hành ổn định.

Theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá bán xăng sinh học E10 RON95-V từ ngày 13/5 tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, vùng 2 là 25.120 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng khoáng RON95-V cùng thời điểm tương ứng ở mức 25.250 - 25.750 đồng/lít.

Tại hệ thống của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), xăng E10 RON95-III được bán ở mức 23.730 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với xăng khoáng RON95-III khoảng 600 đồng/lít. Mức chênh lệch này được đánh giá là đủ hấp dẫn với nhóm khách hàng sử dụng phương tiện thường xuyên như tài xế công nghệ, vận tải hoặc người dân đi lại hằng ngày.

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn
Theo lộ trình triển khai xăng sinh học, từ ngày 1/6/2026, tất cả cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ phải triển khai kinh doanh xăng E10. Ảnh: Đức Thanh

Không dừng ở mức chênh lệch vài trăm đồng/lít hiện nay, Bộ Công thương còn định hướng tạo lợi thế giá rõ rệt hơn cho xăng sinh học E10 trong thời gian tới. Theo tính toán của cơ quan quản lý, khoảng cách hợp lý giữa E10 và xăng khoáng sẽ dao động 1.000 - 2.000 đồng/lít nhằm tạo động lực đủ mạnh để người tiêu dùng chủ động lựa chọn nhiên liệu sinh học.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính đang nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5, E10 nhằm tạo chênh lệch giá hấp dẫn hơn so với xăng khoáng truyền thống. Không chỉ dựa vào công cụ thuế, Bộ Công thương cũng đặt vấn đề rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu phối trộn, vận chuyển đến phân phối, nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của E10.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công thương), nguyên nhân chính khiến xăng E10 rẻ hơn nằm ở chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng. E10 gồm 90% xăng truyền thống và 10% ethanol nhiên liệu sinh học, trong đó ethanol có giá thành thấp hơn xăng khoáng nhập khẩu. Như vậy, với chi phí đầu vào thấp hơn, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống.

Sự chênh lệch về giá đang tạo hiệu ứng tích cực tại thị trường bán lẻ. Tại nhiều cây xăng của PVOIL ở Hà Nội, không ít tài xế xe công nghệ đã chủ động lựa chọn E10 ngay trong ngày đầu triển khai.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ, mỗi ngày phải đổ 1 - 2 bình xăng để phục vụ công việc, nên khi sử dụng xăng E10 cũng tiết kiệm được khoản chi phí khá đáng kể. Đặc biệt, tâm lý người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể so với trước đây. Nếu như giai đoạn đầu thử nghiệm xăng E5 từng gặp nhiều hoài nghi, thì với E10, nhiều người đã chủ động tìm hiểu thông tin kỹ thuật trước khi sử dụng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn xe máy và ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây đều tương thích với E10. Thậm chí, nhờ trị số octan cao hơn, E10 còn giúp cải thiện quá trình cháy và hạn chế hiện tượng kích nổ.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dù nhiệt trị của E10 thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%, nhưng khả năng cháy sạch hơn giúp động cơ hoạt động hiệu quả, thậm chí có thể tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu trong một số điều kiện vận hành.

Doanh nghiệp tăng tốc phủ sóng xăng sinh học

Trong khi người dân bắt đầu làm quen với nhiên liệu mới, các doanh nghiệp đầu mối cũng bước vào cuộc đua phủ sóng E10 trên toàn quốc.

PVOIL đã chính thức triển khai bán E10 tại gần 1.000 cửa hàng từ ngày 15/5. Đại diện PVOIL cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại 13 kho xăng dầu đầu nguồn trên toàn quốc, với công suất khoảng 300.000 m3/tháng, tương đương gần 4 triệu m3/năm. Không chỉ đảm bảo cho hệ thống của mình, PVOIL còn có khả năng gia công, phối trộn cho các đơn vị khác nếu có nhu cầu.

Trong khi đó, Petrolimex - doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu cả nước - cũng hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh E10 trên toàn bộ hệ thống từ ngày 20/5.

Để chuẩn bị cho bước chuyển này, Petrolimex đã đồng thời cải tạo các hệ thống phối trộn E5 hiện hữu và đầu tư mới các trạm phối trộn E10. Hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đã được chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bồn bể và hệ thống phân phối.

Tại khu vực phía Nam, Petrolimex Sài Gòn đã đưa E10 vào kinh doanh tại 118/138 cửa hàng chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều chi nhánh tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu đã hoàn tất chuyển đổi 100%.

Không chỉ Petrolimex và PVOIL, Saigon Petro cũng bắt đầu đưa E10 ra thị trường từ giữa tháng 5 và sẽ dừng hoàn toàn xăng khoáng RON95 sau ngày 31/5.

Việc các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng tốc cho thấy, thị trường đã sẵn sàng cho giai đoạn phổ cập nhiên liệu sinh học quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 1/6, tất cả cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ phải triển khai kinh doanh E10 theo đúng lộ trình. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, găm hàng hoặc kinh doanh sai chủng loại.

Nguyên Phương
Từ khóa:
xăng e10 giá rẻ Nguồn cung lớn giá bán thấp hơn xăng khoáng xăng sinh học E10

Bài liên quan

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Dành cho bạn

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

(TBTCO) - Cả nước hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Mỗi năm, khoảng 103.000 người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động. Thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe mà còn tạo gánh nặng kinh tế lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP.
Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

(TBTCO) - “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026” sẽ mang tới bạn bè Nga và quốc tế một không gian đậm dấu ấn Thăng Long - Hà Nội qua triển lãm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Thanh âm ngàn năm”, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga.
Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc