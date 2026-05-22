Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Thu Hương - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết tại Hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2026, được Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, ngày 22/5.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động.

Dù công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt một số kết quả bước đầu, người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm.

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ xem xét và quyết định về việc đưa chính sách 3: “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá” vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: TL.

Liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, bà Trần Thị Vân Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đề xuất 2 chính sách.

Thứ nhất, cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác.

Thứ hai, cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đối với ý kiến về việc bổ sung chính sách “xác lập một thế hệ Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc bắt đầu từ những người sinh sau năm 2010” theo đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã điều chỉnh tên gọi của chính sách cho phù hợp theo góp ý của Thành viên Chính phủ, thành “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”.

Đồng thời, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”.

Kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khoẻ người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, đặc biệt của Bộ Công an, Bộ Công thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như: tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua; bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán; giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm. Đồng thời duy trì chính sách hỗ trợ cai nghiện đối với người nghiện thuốc lá.