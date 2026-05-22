Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Văn Nam

16:20 | 22/05/2026
(TBTCO) - Cả nước hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Mỗi năm, khoảng 103.000 người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động. Thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe mà còn tạo gánh nặng kinh tế lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP.
Đề xuất cấm triệt để cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Thu Hương - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết tại Hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2026, được Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, ngày 22/5.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động.

Dù công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt một số kết quả bước đầu, người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm.

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ xem xét và quyết định về việc đưa chính sách 3: “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá” vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: TL.

Liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, bà Trần Thị Vân Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đề xuất 2 chính sách.

Thứ nhất, cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác.

Thứ hai, cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đối với ý kiến về việc bổ sung chính sách “xác lập một thế hệ Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc bắt đầu từ những người sinh sau năm 2010” theo đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã điều chỉnh tên gọi của chính sách cho phù hợp theo góp ý của Thành viên Chính phủ, thành “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”.

Đồng thời, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”.

Kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khoẻ người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, đặc biệt của Bộ Công an, Bộ Công thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như: tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua; bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán; giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm. Đồng thời duy trì chính sách hỗ trợ cai nghiện đối với người nghiện thuốc lá.

Bà Trần Thị Vân Ngọc cho hay, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ xem xét và quyết định về việc đưa chính sách 3: “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá” vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào thời điểm này hay sẽ lập kế hoạch để đưa vào thời điểm phù hợp hơn với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ
(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững
(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới thế nào?
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh
(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
TIN BUỒN
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Đảng ủy, UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước
(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi tên Người": Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tối 19/5/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Sáng mãi tên Người".
Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường
(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
