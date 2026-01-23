(TBTCO) - Thực hiện cao điểm phòng, chống buôn lậu dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực VII đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, ngày 20/1/2026, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu 389 tỉnh Lào Cai và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tuần tra, kiểm soát tại một số khu vực trọng điểm thuộc thành phố Lào Cai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một cá nhân có biểu hiện nghi vấn đang tập kết, đóng gói hàng hóa.

Tang vật lô hàng thuốc lá nhập lậu. Ảnh: HQLC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 446 bao thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu CHUNGHWA và YUHUASHI. Toàn bộ số hàng hóa không có tem, nhãn theo quy định, người vi phạm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực VII, thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán là giai đoạn hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm có xu hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao, lưu lượng hàng hóa lớn để trà trộn, vận chuyển trái phép các mặt hàng dễ tiêu thụ, trong đó thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng đến trật tự thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ vụ việc trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong công tác kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026./.