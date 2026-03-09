Ngành Thuế tiếp tục triển khai chiến dịch 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Để đồng hành cùng hộ kinh doanh thực hiện Nghị định 68 của Chính phủ và Thông tư 18 của Bộ Tài chính, ngành Thuế tiếp tục triển khai chiến dịch 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế qua đó giúp hộ kinh doanh yên tâm sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Sáng 9/3, Cục Thuế tổ chức họp báo giới thiệu quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (Nghị định 68) của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC (Thông tư 18) của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, nhằm hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương và của Chính phủ, thời gian qua, Cục Thuế đã khẩn trương trong xây dựng chính sách pháp luật thuế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh

Cạnh đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đến hộ kinh doanh. Ngành Thuế cũng đã hoàn thiện cổng kê khai, nộp thuế nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngành Thuế luôn nỗ lực hiện đại hóa, chuyển đổi số bằng nhiều phương thức, từ thể chế chính sách; tuy nhiên lực lượng của ngành còn mỏng, còn nhiều khó khăn, do đó rất cần thêm sự đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế đến hộ kinh doanh giúp hộ kinh doanh tuân thủ chính sách pháp luật.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa để hộ kinh doanh có sức mạnh trong thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế đóng góp cho ngân sách, góp phần phát triển đất nước.

Thông tin về những điểm mới của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, bà Phạm Minh Hiền - Phó trưởng Ban chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, về khai, nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế khác theo mẫu số 01/TKN-CNKD với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng trong năm thì thực hiện khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng bao gồm cả doanh thu đã được tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay.

Trường hợp lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân doanh thu tính thuế, thì khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quý theo mẫu số 01/CNKD. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Bà Phạm Minh Hiền - Phó trưởng Ban chính sách, thuế quốc tế chia sẻ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh

Đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế khác kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết ngày 30 tháng 6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31 tháng 7 và thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo theo mẫu số 01/TKN-CNKD.

Trường hợp hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế khác chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo theo mẫu số 01/TKN-CNKD. Khi có doanh thu lũy kế trên 500 triệu đồng, thì khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng theo mẫu số 01/CNKD.

Một điểm mới của Nghị định 68 là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu số 01/BK-STK kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm cho cơ quan thuế.

Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng

Chia sẻ về công tác hỗ trợ hộ kinh doanh, ông Đào Duy Bảy - Phó ban Quản lý tuân thủ, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” theo Quyết định số 3789/QĐ-CT của Cục trưởng Cục Thuế, với nhiều hoạt động hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh. Trong khuôn khổ chương trình, đợt cao điểm tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới sẽ được triển khai nhằm giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định, thực hiện kê khai, nộp thuế theo nguyên tắc tự kê khai - tự nộp - tự chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường minh bạch và ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Ông Đào Duy Bảy - Phó ban Quản lý tuân thủ, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh

Trong thời gian cao điểm, cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại để giải đáp vướng mắc; thiết lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn kinh doanh; hướng dẫn các nội dung thực hành về đăng ký thuế, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử; đồng thời tăng cường các kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp kịp thời phản ánh của người nộp thuế.

"Với sự phối hợp của các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan, ngành Thuế tin tưởng rằng việc triển khai chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững" - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ.

Theo đại diện Cục Thuế, việc đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là bước đi phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế. Ngành Thuế xác định phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, trong quá trình triển khai chính sách thuế mới, công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời sẽ giúp người dân và hộ kinh doanh hiểu đúng bản chất của chính sách, tránh những hiểu lầm không cần thiết, đặc biệt là những lo ngại cho rằng việc thay đổi phương thức quản lý thuế đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, thông qua buổi họp báo hôm nay, Cục Thuế mong muốn cung cấp thông tin chính thống về các quy định mới cũng như kế hoạch tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, ngành Thuế rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan và dễ hiểu đến cộng đồng hộ kinh doanh./.