Tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách khởi sắc

Hải quan khu vực VIII:

(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực VIII tăng gần 9%, số doanh nghiệp làm thủ tục thông quan tăng mạnh. Những kết quả khởi sắc này tạo nền tảng để đơn vị khai thác dư địa tăng thu trong những tháng tiếp theo của năm 2026.

Thông quan hàng hóa cho hơn 1.300 doanh nghiệp, tạo đà tăng thu ngân sách

Tháng 2/2026, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh duy trì ổn định, thông suốt. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã xây dựng phương án bố trí lực lượng trực 24/24 tại các cửa khẩu đường bộ, cảng biển, hàng không, bảo đảm “không để đứt gãy dòng chảy thương mại trong bất kỳ thời điểm nào”.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, việc duy trì nhịp thông quan xuyên kỳ nghỉ dài ngày là yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ chân doanh nghiệp và tạo niềm tin thị trường. “Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không thể chờ sau Tết mới thông quan. Vì vậy, lực lượng hải quan phải chủ động đi trước một bước, bố trí đầy đủ nhân lực, giải quyết ngay hồ sơ phát sinh” - ông Lợi chia sẻ.

Cán bộ Hải quan khu vực VIII thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng quy định. Ảnh: CTVAH

Dù số thu ngân sách tháng 2/2026 do đơn vị thực hiện chỉ đạt hơn 857 tỷ đồng, giảm 18,81% so với tháng 1/2026 do yếu tố thời vụ, nhưng tính chung 2 tháng đầu năm, số thu vẫn đạt hơn 2.576 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã làm thủ tục cho 34.982 tờ khai của 1.336 doanh nghiệp, tăng lần lượt 44% và 36,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,7 tỷ USD. Đáng chú ý, số thu qua các cửa khẩu đều tăng nhờ hiệu quả thu hút doanh nghiệp và khai thác tốt nguồn thu.

"Kết quả tăng thu gần 9% trong 2 tháng đầu năm là minh chứng cho cách làm vừa tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, vừa kiểm soát chặt chẽ, chống thất thu ngân sách. Hai nhiệm vụ này phải song hành” - ông Lợi nhấn mạnh.

Những con số trên gắn liền với hình ảnh cán bộ hải quan túc trực tại cửa khẩu, đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và hoạt động xuất nhập cảnh trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, ngày mùng 2 Tết, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã phối hợp các lực lượng làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay charter đầu tiên của năm mới, đưa du khách quốc tế đến tham quan vịnh Hạ Long. Quy trình được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo ấn tượng tích cực ngay “chuyến bay khai xuân”.

Tại khu vực Móng Cái, xe container chở nông sản, thủy sản tươi sống nối đuôi làm thủ tục xuất khẩu qua cầu Bắc Luân II và lối mở Km3+4. Lực lượng hải quan bố trí đủ cán bộ ở tất cả các khâu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, vừa kiểm soát đúng quy định, vừa rút ngắn tối đa thời gian thông quan.

Trong khi đó, tại Cảng khách quốc tế Hạ Long, trong 9 ngày nghỉ Tết, 4 tàu khách quốc tế với hơn 7.500 du khách và gần 2.800 thuyền viên đã được hoàn tất thủ tục nhanh chóng. Việc bảo đảm thủ tục thông suốt cho tàu biển du lịch trong dịp cao điểm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, tạo hiệu ứng lan tỏa cho ngành du lịch địa phương.

Đồng bộ cải cách, mở rộng dư địa tăng trưởng

Từ nền tảng kết quả 2 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực VIII bước vào tháng 3 với tinh thần chủ động. Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, trọng tâm thời gian tới là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm kịch bản thu ngân sách năm 2026 theo chỉ đạo của Cục Hải quan.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ, triển khai ngay các nghị định, thông tư, quy trình mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu khi có hiệu lực; kịp thời báo cáo những điểm bất cập phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị điều chỉnh. Chính sách phải đi vào cuộc sống, không để ách tắc ở khâu thực thi” - ông Lợi nhấn mạnh.

Ưu tiên triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh Trong năm 2026, để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hải quan. Trong đó, ưu tiên triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), hướng tới mô hình quản lý hiện đại, minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong 2 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai thử nghiệm Chatbot AI của Cục Hải quan; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026; đề xuất các giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét: 799 hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua dịch vụ công trực tuyến HQ36a; 777 tờ khai nhập khẩu kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia; 186 C/O form D điện tử được tiếp nhận qua một cửa ASEAN. Những con số này phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh sang môi trường điện tử, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ, đồng hành được chú trọng. Đơn vị xây dựng tài liệu tổng hợp nội dung các thông tư liên quan để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách mới; giải đáp vướng mắc qua nhiều kênh thông tin.

Xác định tạo thuận lợi thương mại phải đi đôi với quản lý rủi ro hiệu quả, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát địa bàn, nắm chắc mặt hàng trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành điểm nóng buôn lậu.

Song song với đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ. Mỗi cán bộ hải quan phải vừa là người thực thi pháp luật nghiêm minh, vừa là người đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Chỉ khi làm được điều đó, mục tiêu tăng thu bền vững mới có cơ sở vững chắc.

Từ những tín hiệu khởi sắc trong 2 tháng đầu năm, cùng quyết tâm cải cách và chuyển đổi số mạnh mẽ, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang từng bước mở rộng dư địa tăng trưởng, tạo sức bật cho cả năm 2026, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa giữ vững vai trò “gác cửa” và thúc đẩy thương mại trên địa bàn chiến lược của cả nước.