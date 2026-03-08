Hải quan bóc gỡ nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

(TBTCO) - Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả tuyến hàng không và đường bộ. Trong đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Triệt phá 35 vụ án, thu giữ gần 156kg ma tuý các loại

Triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã đồng loạt tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phân tích rủi ro, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến hàng không quốc tế và khu vực biên giới đất liền.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến 14/02/2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 9 vụ.

Tang vật thu giữ gồm 14,18kg cần sa; 14,2kg heroin; 4,94kg cocain; 5,96kg ketamine; 126kg ma túy tổng hợp và 372,25 gam ma túy khác, tổng khối lượng khoảng 165kg ma túy các loại.

Như vậy, với gần 165kg ma túy các loại bị phát hiện, bắt giữ chỉ trong hơn 2 tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, cho thấy quyết tâm của cơ quan hải quan trong việc siết chặt kiểm soát, chủ động chặn đứng các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngay từ cửa khẩu.

Tang vật 4,5 kg cocain được cất giấu tinh vi vận chuyển qua đường hành không từ Thái Lan vào Việt Nam do cơ quan hải quan phát hiện. Ảnh: CHQ

Đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh, kết quả trên phản ánh hiệu quả bước đầu của đợt cao điểm theo Kế hoạch 30141, đồng thời khẳng định quyết tâm siết chặt kiểm soát, không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy, kiên quyết chặn đứng các đường dây vận chuyển xuyên quốc gia ngay từ cửa khẩu.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển ma túy diễn ra trên cả đường bộ và đường hàng không, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cụ thể, trên tuyến hàng không, ngày 25/02/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài và Công an TP Hà Nội kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh từ Qatar, phát hiện khoảng 3,6kg cocain được ngụy trang trong đồ dùng cá nhân.

Trước đó, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 4,5kg cocain do một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan vận chuyển quá cảnh qua Việt Nam.

Không chỉ diễn ra nóng bỏng trên đường hàng không, trên tuyến biên giới đất liền phía Bắc, lực lượng hải quan cũng tham gia triệt phá nhiều vụ án lớn. Điển hình, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá Chuyên án 0726D, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 35kg ma túy các loại cùng một khẩu súng quân dụng và nhiều đạn. Cũng trên tuyến đường bộ, đầu tháng 2/2026, tại bản Ten Pạnh, Chi cục Hải quan khu vực X (Hải quan Sơn La) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (đơn vị chủ trì) và Công an xã Chiềng Khương phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 103 viên hồng phiến.

Những kết quả trên cho thấy công tác kiểm soát ma túy đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ tuyến đầu, góp phần ngăn chặn nguồn cung từ bên ngoài, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phối hợp chặt chẽ, hình thành phòng tuyến nhiều lớp

Có thể thấy, kết quả gần 165kg ma túy bị chặn đứng trong cao điểm Tết rất đáng ghi nhận trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tội phạm ma túy đang thay đổi nhanh cả về quy mô lẫn phương thức hoạt động. Không còn dừng ở những vụ vận chuyển nhỏ lẻ, các đường dây hiện nay tổ chức theo mô hình khép kín, phân công chặt chẽ từ khâu cung cấp, trung chuyển đến tiêu thụ. Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ, vừa có nguy cơ bị lợi dụng làm địa bàn trung chuyển trong chuỗi vận chuyển quốc tế.

Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, logistics, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh lớn để che giấu hành vi phạm tội.

Chủ động ngăn chặn ma tuý từ sớm từ xa Về dài hạn, mục tiêu không chỉ dừng ở việc phát hiện, bắt giữ mà còn hướng tới kiểm soát bền vững, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa. Kết quả gần 165kg ma túy bị chặn đứng trong cao điểm Tết là một bước đi cụ thể trong lộ trình đó, thể hiện quyết tâm xây dựng “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa khẩu, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo ông Đặng Văn Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, tính chất xuyên quốc gia của tội phạm ma túy đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác kiểm soát. “Nếu chỉ xử lý từng vụ việc đơn lẻ thì chưa đủ. Muốn chặn hiệu quả ma túy xuyên quốc gia, phải đánh trúng đường dây, ngăn nguồn cung ngay từ bên ngoài biên giới, kết hợp chặt giữa kiểm soát trong nước và hợp tác quốc tế” - ông Đức nhấn mạnh.

Ông Đức cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thủ đoạn tinh vi, mà còn ở sự phân tán và linh hoạt của các mắt xích trong đường dây. Đối tượng vận chuyển thường không nắm toàn bộ thông tin, sẵn sàng thay đổi tuyến, thay đổi phương thức khi bị lộ. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng phải nâng cao năng lực phân tích, dự báo và chủ động phát hiện rủi ro từ sớm, từ xa.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới và các nền tảng liên lạc bảo mật cao tiếp tục phát triển, nguy cơ tội phạm lợi dụng công nghệ để tổ chức vận chuyển ma túy được dự báo còn gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển từ cách làm “phản ứng” sang “chủ động phòng ngừa”.

Theo định hướng của Cục Hải quan, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục đổi mới tư duy kiểm soát theo hướng quản lý rủi ro hiện đại, lấy phân tích dữ liệu làm nền tảng. Việc ứng dụng công nghệ soi chiếu thế hệ mới, phân tích dữ liệu lớn, xây dựng hồ sơ rủi ro đối với tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm sẽ được đẩy mạnh.

Đồng thời, cơ quan hải quan tăng cường trao đổi thông tin tình báo với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng các nước; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế nhằm phát hiện sớm, bóc gỡ đường dây từ gốc.

Theo ông Đặng Văn Đức phòng chống ma túy không thể là nhiệm vụ của riêng một lực lượng. Phải hình thành phòng tuyến nhiều lớp, từ cửa khẩu đến nội địa, từ kiểm soát thực địa đến chia sẻ dữ liệu. Chỉ khi các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thông tin được cập nhật kịp thời thì mới có thể đánh trúng các mắt xích quan trọng trong đường dây.