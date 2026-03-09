(TBTCO) - Trong thời gian cao điểm từ 15/12/2025 đến 14/02/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.635 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với trị giá hàng vi phạm ước tính hơn 3.267 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trong tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nổi lên tình trạng vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm tại tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc và tuyến miền Trung giáp Lào.

Hải quan phát hiện 3.635 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 2 tháng cao điểm. Ảnh: CTVAH

Trước tình hình trên, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo và hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác kiểm soát. Trong đó, tập trung kiểm soát các mặt hàng như đá nhân tạo, gạch ốp lát nhập khẩu; triển khai công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát tiền chất năm 2026; thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cũng triển khai Kế hoạch kiểm soát năm 2026 và chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm soát địa bàn, đặc biệt tại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Kết quả từ ngày 15/01 đến 14/02/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.787 vụ vi phạm, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2025; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 1.663 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 15 vụ. Số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 86,69 tỷ đồng.

Lũy kế từ 15/12/2025 đến 14/02/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.635 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 3.267 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 19 vụ. Số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 166,17 tỷ đồng./.