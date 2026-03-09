(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2026 đã góp phần thúc đẩy nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực hải quan. Lũy kế 2 tháng, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 70.085 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Hải quan cho biết, trong tháng 2/2026, cơ quan hải quan đã làm thủ tục cho tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 67,19 tỷ USD, giảm 23,8% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 33,09 tỷ USD, giảm 23,4%, còn trị giá nhập khẩu đạt 34,1 tỷ USD, giảm 24,2%.

Thu ngân sách hải quan đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số. Ảnh: CTVAH

Tuy giảm so với tháng liền kề, nhưng tính chung 2 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá. Tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 155,73 tỷ USD, tăng 22,3%, tương ứng tăng 28,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 76,39 tỷ USD, tăng 18,3%, còn nhập khẩu đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3%. Như vậy, lũy kế đến hết tháng 2/2026, cả nước nhập siêu 2,95 tỷ USD.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong hoạt động thương mại. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp này trong 2 tháng đầu năm đạt 117,1 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 60,23 tỷ USD, tăng 30,4%, còn nhập khẩu đạt 56,87 tỷ USD, tăng 42,2%.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng đã góp phần tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực hải quan. Riêng trong tháng 2/2026, số thu ngân sách đạt 28.696 tỷ đồng, giảm 30,7% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 70.085 tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán và 13,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025./.