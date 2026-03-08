Sáng ngày 8/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.057 VND. Trên thị trường Mỹ, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 1,28%, hiện ở mức 98,86 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.855 - 226.259 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.999 đồng 26.309 đồng Vietinbank 25.875 đồng 26.309 đồng BIDV 26.029 đồng 26.309 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.638 - 30.547 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.673 đồng 31.238 đồng Vietinbank 29.621 đồng 31.341 đồng BIDV 29.974 đồng 31.207 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.78 đồng 170.99 đồng Vietinbank 160.76đồng 172.26 đồng BIDV 162.99 đồng 170.53 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD "chợ đen" tính đến 4h30 ngày 8/3/2026, giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 1,28%, hiện ở mức 98,86 điểm.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt trên thị trường quốc tế khi tâm lý trú ẩn an toàn gia tăng trước những biến động địa chính trị và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, khiến nhà đầu tư toàn cầu chuyển hướng sang các tài sản an toàn.

Trong bối cảnh đó, đồng USD tiếp tục khẳng định vai trò là nơi trú ẩn quen thuộc của dòng vốn quốc tế. Chỉ số DXY tăng mạnh trong những phiên đầu tuần và có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn ba tháng, phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng USD gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Sự leo thang của căng thẳng địa chính trị đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, kéo theo lo ngại lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại. Điều này gây áp lực lên nhiều đồng tiền chủ chốt như EUR và Yên Nhật, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Trong bối cảnh đó, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản định giá bằng USD, góp phần củng cố đà tăng của đồng bạc xanh.

Diễn biến của đồng USD trong tuần không hoàn toàn một chiều. Sau khi tăng mạnh đầu tuần, đồng bạc xanh cũng có một số phiên điều chỉnh khi thị trường tạm thời lạc quan hơn về khả năng căng thẳng địa chính trị được kiểm soát. Hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh trước đó cũng khiến đồng USD giảm nhẹ so với một số đồng tiền chủ chốt trong những phiên cuối tuần.

Nhìn tổng thể, đồng USD đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng khi các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ cùng hỗ trợ cho đà đi lên của đồng tiền này./.