Ngày 8/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (8/3) tăng giảm trái chiều trong bối cảnh biến động của thị trường trước triển vọng cung - cầu và nhu cầu từ Trung Quốc. Trong khi đó, giá thu mua cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 71,99 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,2% (0,7 Yên) lên mức 363,4 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,3% (45 Nhân dân tệ) về mức 16,615 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 195,7 cent/kg, tăng 0,8%.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Osaka Exchange giảm 0,6 Yên, tương đương 0,16%, xuống còn 371,3 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm khoảng 1,12%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong hai tuần gần đây.

Trên thị trường Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Shanghai Futures Exchange tăng 145 Nhân dân tệ, tương đương 0,87%, lên 16.835 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên cùng sàn tăng 580 Nhân dân tệ, tương đương 4,09%, lên 14.760 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.