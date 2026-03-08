Ngày 8/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

|Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu
Giá cao su thế giới
Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 71,99 Baht/kg.
Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,2% (0,7 Yên) lên mức 363,4 Yên/kg.
Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,3% (45 Nhân dân tệ) về mức 16,615 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 195,7 cent/kg, tăng 0,8%.
Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Osaka Exchange giảm 0,6 Yên, tương đương 0,16%, xuống còn 371,3 Yên/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm khoảng 1,12%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong hai tuần gần đây.
Trên thị trường Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Shanghai Futures Exchange tăng 145 Nhân dân tệ, tương đương 0,87%, lên 16.835 Nhân dân tệ/tấn.
Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên cùng sàn tăng 580 Nhân dân tệ, tương đương 4,09%, lên 14.760 Nhân dân tệ/tấn.
Giá cao su trong nước
Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.
Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.
Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.
Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.