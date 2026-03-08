Ngày 8/3: Giá bạc trong nước và thế giới phiên cuối tuần bật tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/3) bật tăng phiên cuối tuần. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.719.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.749.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84,41 USD/ounce, tăng 0,76 USD so với hôm qua.

Giá bạc bật tăng phiên cuối tuần. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.166.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.264.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.719.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.749.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.721.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.754.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.216.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.221.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.719.000 2.749.000 2.721.000 2.754.000 1 kg 72.500.000 73.298.000 72.552.000 73.449.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.726.000 2.757.000 2.728.000 2.759.000 1 kg 72.706.000 73.510.000 72.748.000 73.561.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,41 USD/ounce, tăng 0,76 USD so với ngày 7/3.

Giá bạc thế giới ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, song xu hướng chung vẫn khá thận trọng khi thị trường chịu tác động từ nhiều tín hiệu kinh tế trái chiều tại Mỹ.

Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, đà tăng của giá dầu lên trên 90 USD/thùng đang làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại. Vị chuyên gia cho biết, trong vài phiên giao dịch gần đây, giá bạc chủ yếu dao động trong vùng đi ngang sau khi giảm mạnh vào đầu tuần, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt.

Trước đó trong tuần, lo ngại về bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy một làn sóng mua vào các kim loại quý như vàng và bạc, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Triển vọng ngắn hạn của thị trường bạc được đánh giá sẽ còn nhiều biến động, khi nhà đầu tư phải liên tục cân nhắc giữa yếu tố trú ẩn an toàn và rủi ro từ chính sách tiền tệ.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/3/2026: