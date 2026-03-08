Ngày 8/3: Giá thép và quặng sắt tiếp đà tăng

Giá thép và quặng sắt hôm nay (8/3) tiếp đà tăng khi Trung Quốc hạn chế việc mua một số lô hàng đường biển từ nhà cung cấp lớn BHP đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Trong nước, giá thép xây dựng nhìn chung ổn định với mặt bằng phổ biến 13.330 - 14.250 đồng/kg.

Giá thép và quặng sắt hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,16% (5 Nhân dân tệ) lên mức 3.075 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,58% (4,5 Nhân dân tệ) lên mức 778 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,57 USD lên mức 101,59 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên các sàn giao dịch châu Á tăng trong phiên cuối tuần, khi thị trường phản ứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ nhà sản xuất lớn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Dalian Commodity Exchange (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giao dịch tăng 1,38%, lên 772 Nhân dân tệ/tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 2,54%.

Một đơn vị mua quặng sắt do nhà nước Trung Quốc quản lý đã yêu cầu một số thương nhân giảm mua các lô hàng quặng sắt đường biển từ BHP trong tuần này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng giữa hai bên đã kéo dài nhiều tháng.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm những dòng quặng chủ lực của BHP như Mac fines và Newman fines. Trước đó, Trung Quốc đã cấm các nhà sản xuất thép và thương nhân trong nước mua quặng Jimblebar fines của BHP từ tháng 9, đồng thời mở rộng lệnh cấm sang thương hiệu Jinbao fines vào tháng 11.

Những hạn chế mới nhất làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu hụt một số loại quặng sắt vận chuyển bằng đường biển. BHP hiện là nhà sản xuất quặng sắt lớn thứ ba thế giới và là nguồn cung quan trọng đối với thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, các sản phẩm thép giao dịch trên Shanghai Futures Exchange phần lớn đi lên. Giá thép cây tăng 0,26%, thép cuộn cán nóng tăng 0,31%, thép dây nhích thêm 0,06%, trong khi thép không gỉ giảm 0,49%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.330 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, các thương hiệu lớn như Tập đoàn Hòa Phát, Thép Việt Ý, Thép Việt Đức và Thép Việt Sing duy trì giá trong khoảng 13.330 - 14.050 đồng/kg.

Khu vực miền Trung mức giá dao động ở mức 13.130 - 14.250 đồng/kg, trong khi miền Nam phổ biến quanh 13.430 - 14.010 đồng/kg.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn thị trường thép trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động cung - cầu toàn cầu và chính sách sản xuất của Trung Quốc. Nếu nhu cầu xây dựng chưa cải thiện rõ rệt, giá thép nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong thời gian tới./.