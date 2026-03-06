Hưng Yên: Xây dựng nhà máy điện rác công suất 1.600 tấn/ngày, vốn 4.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Chiều ngày 6/3, tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ động thổ Nhà máy điện rác Phù Cừ. Dự án có quy mô công suất thiết kế 1.600 tấn/ngày, công suất phát điện 40 MW, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, với dân số khoảng 3,5 triệu người, ước tính tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày trên toàn tỉnh khoảng 1.850 - 2.000 tấn. Do đó, việc xử lý rác thải đang trở thành thách thức lớn.

Theo ông Nguyễn Lê Huy, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải phát điện sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường không chỉ góp phần giải quyết vấn đề rác thải, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, tái tạo năng lượng và bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ dự án.

Dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ do Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý - Huy Anh làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 7 ha, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2027. Dự án hoàn thành là giải pháp căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh Hưng Yên, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ, một trong những công nghệ xử lý rác tiên tiến hiện nay, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn của châu Âu và Việt Nam.

Tại lễ động thổ, ông Li Ai Jun - Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn CNTY, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý - Huy Anh cam kết thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường; vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả xử lý, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng.

Để dự án sớm hoàn thành, ông Nguyễn Lê Huy đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực để đầu tư, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, áp dụng các quy chuẩn quản lý tiên tiến, hiện đại trên thế giới để vận hành nhà máy bảo đảm hiệu quả, tuân thủ đầy đủ quy định, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên giao các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư, giám sát trong quá trình đầu tư xây dựng, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan, để dự án triển khai đúng tiến độ./.