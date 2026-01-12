(TBTCO) - Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 100.299 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nội địa do Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện đạt 94.763 tỷ đồng, vượt 90% dự toán, tăng 101% so với cùng kỳ thực hiện. Với kết quả đạt được, đây là lần đầu tiên Hưng Yên thu ngân sách nhà nước vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nội địa vượt 90% dự toán

Thuế tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, đồng thời ngành Thuế triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, song nhờ bám sát sự chỉ đạo của các cấp, Thuế tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, Thuế tỉnh Hưng Yên được các cấp lãnh đạo giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 50.006 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/12/2025, thu nội địa do Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện đạt 94.763,3 tỷ đồng, vượt 90% dự toán, tăng 101% so với cùng kỳ thực hiện. Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 36.177 tỷ đồng, vượt 97,8% dự toán.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức. Ảnh: Đào Ban

Có 12/16 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán, trong đó nhiều khoản thu chủ lực đạt mức tăng trưởng cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê mặt nước.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, năm 2025, Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý thuế; tăng cường quản lý tuân thủ pháp luật thuế; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Công tác quản lý người nộp thuế tiếp tục được mở rộng. Đến hết năm 2025, Thuế tỉnh Hưng Yên đang quản lý 43.012 doanh nghiệp, tổ chức, tăng 16% so với cùng kỳ; trong đó số doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đạt 23.690 đơn vị, tăng 29%, khẳng định Hưng Yên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai toàn diện, kịp thời truyền tải các chính sách thuế mới đến người dân, doanh nghiệp. Trong năm, Thuế tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 2 lớp tập huấn, 18 cuộc đối thoại với người nộp thuế; thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp nhận và giải đáp hàng trăm vướng mắc, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, trong năm 2025, Thuế tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 1.614 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và 1.438 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, vượt kế hoạch được giao. Tổng số xử lý qua kiểm tra đạt 1.529,5 tỷ đồng, góp phần quan trọng chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý và thu hồi nợ thuế được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tổng số nợ thuế đến hết năm 2025 giảm 15,3% so với cuối năm 2024, tỷ lệ nợ trên tổng thu dưới 8%, đạt chỉ tiêu Cục Thuế giao.

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Thuế tỉnh đã vượt qua khó khăn trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành vượt mức dự toán giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị, năm 2026, Thuế tỉnh Hưng Yên bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước; tập trung triển khai công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên trao bằng khen cho ban lãnh đạo Thuế tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đào Ban

Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, khu vực, sắc thuế để kịp thời tham mưu với tỉnh có giải pháp chủ động trong điều hành, cân đối thu, chi ngân sách nhà nước; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chính sách thuế mới đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Sơn khẳng định toàn đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.