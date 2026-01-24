Đồng lòng, nỗ lực, ngành Thuế gặt nhiều thành tựu quan trọng

(TBTCO) - Năm 2025 đã khép lại, ngành Thuế gặt hái thêm nhiều thành tựu quan trọng. Thành tựu quan trọng nhất là lần đầu tiên thu ngân sách nhà nước vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng và đạt danh hiệu “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc"; 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt dự toán được giao.

Thành quả của sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn

Ngày 23/1, Cục Thuế vừa tổ chức thành công Hội nghị đại biểu, cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết cơ quan Cục Thuế năm 2025. Hội nghị là dịp để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2025; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai các lĩnh vực quản lý nội bộ, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, toàn ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc các mặt nhiệm vụ công tác thuế năm 2025. Dấu ấn nổi bật nhất là kết quả thu ngân sách toàn ngành quản lý lần đầu tiên vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng, vượt 34,4% dự toán, tăng 31,9% so với năm 2024 thực hiện. Đáng chú ý, cả 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt dự toán được giao.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Năm 2025, công tác chuyển đổi số ngành Thuế tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ. Năm 2025, cũng là năm đầu tiên triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động; Cục Thuế là 1 trong 5 đơn vị nhà nước được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 với hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”; ứng dụng eTax Mobile đạt trên 13 triệu lượt tải, tiếp nhận và xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp hơn 26,5 nghìn tỷ đồng; ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong hỗ trợ người nộp thuế và phòng chống gian lận thuế, hóa đơn.

Cùng với đó, công tác quản lý thuế ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng đột phá: số thu khu vực hộ, cá nhân kinh doanh đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ; thu thuế thương mại điện tử đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2024. Công tác thu nợ được 65.010 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2024.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa.

Những kết quả nêu trên là thành quả của sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tập thể các cán bộ công chức, người lao động toàn ngành Thuế; Các phong trào thi đua đã được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Lãnh đạo Cục Thuế trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, Cục Thuế đã công bố và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2025, nhằm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tiêu biểu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Cục Thuế trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là sự động viên kịp thời, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong toàn cơ quan.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị thuộc cơ quan Cục Thuế đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách và các mục tiêu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế trong năm 2026.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Ngành Thuế xác định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 ngay từ đầu năm; cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng Thuế tỉnh, thành phố, từng Thuế cơ sở và từng cán bộ, công chức thuế.

Tập trung rà soát, khai thác các khoản thu còn dư địa như: kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn,...; đồng thời nâng cao chất lượng quản lý đối với công tác quản lý hoàn thuế, quản lý nợ thuế.

Ký kết giao ước thi đua giữa các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế. Ảnh: Phương Thảo

Toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Trung ương, trong đó tập trung vào: Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu tiếp tục cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; làm rõ cơ chế đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế và cách thức nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trong toàn ngành theo 5 bước tiếp cận người nộp thuế là: Tuyên truyền - hỗ trợ - nhắc nhở - cảnh báo - kiểm tra.

“Bước sang năm 2026, mặc dù các nhiệm vụ ngành Thuế được giao là rất nặng nề. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể các cán bộ, công chức, người lao động, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục vượt qua được mọi khó khăn, có thêm nhiều thắng lợi mới và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo; triển khai Tổ chuyên gia ngành Thuế và Đề án học tập “suốt đời”. Cục trưởng Cục Thuế đề nghị toàn thể cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo để đề xuất ra những sáng kiến, cải tiến, ứng dụng trong công việc.

“Cục Thuế sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cũng như bố trí đầy đủ điều kiện làm việc, đi lại cho cán bộ công chức làm việc, tạo môi trường làm việc văn minh, văn hóa, thuận lợi nhất cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Các đơn vị chú ý lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp, phản ánh kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức và người lao động để kịp thời tham mưu lãnh đạo Cục các giải pháp xử lý” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Cạnh đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương.../.