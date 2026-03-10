Khối ngoại mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng, dồn tiền lớn vào cổ phiếu Hòa Phát

(TBTCO) - Giá trị mua ròng cổ phiếu Hòa Phát của khối ngoại trong phiên 10/3 lên tới 581 tỷ đồng, đóng góp lớn trong tổng mức thanh khoản hơn 2.450 tỷ đồng của cổ phiếu quốc dân này.

Sau chuỗi bán ròng kéo dài, khối ngoại đã quay lại mua ròng mạnh trong phiên hôm nay, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu Hòa Phát. Khối ngoại mua ròng 1.074 tỷ đồng trên ba sàn, trong đó 1.129 tỷ đồng trên sàn HOSE, đánh dấu phiên mua ròng lớn nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán lấy lại đà phục hồi sau cú giảm mạnh trước đó. Kết phiên, VN-Index tăng 23,94 điểm (+1,46%) lên 1.676,73 điểm, trong khi VN30-Index tăng mạnh hơn 56,25 điểm, tương ứng mức tăng 3,16%, lên 1.836,96 điểm, qua đó duy trì trên vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 200 phiên.

Trên sàn HOSE, dòng vốn ngoại tập trung mua ròng mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu danh sách là cổ phiếu Hòa Phát (HPG) với giá trị mua ròng 581,3 tỷ đồng. Hòa Phát cũng là cổ phiếu đứng đầu về giá trị giao dịch trong phiên với mức thanh khoản hơn 2.450 tỷ đồng.

Các mã khác cũng ghi nhận mức mua đáng kể gồm MWG (561,6 tỷ đồng), FPT (317,5 tỷ đồng), VNM (222,3 tỷ đồng), BSR (158,6 tỷ đồng) và PVD (106,9 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng vốn ngoại cũng giải ngân vào nhóm ngân hàng và hóa chất như ACB, DCM, CTG hay TCH.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 10/3

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng tại một số cổ phiếu, trong đó STB đứng đầu với giá trị 387 tỷ đồng. Tuy vậy, đáng chú ý là STB vẫn tăng kịch trần trong phiên, cho thấy lực cầu trong nước áp đảo và hấp thụ hoàn toàn lượng bán từ khối ngoại.

Các cổ phiếu khác bị bán ròng gồm VIC (185,7 tỷ đồng), VPB (153,7 tỷ đồng), GEX (125,4 tỷ đồng) và VCI (89,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các mã VHM, BID, VIX, TPB và VCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng ở mức vài chục tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, HPG cũng là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất với giá trị giải ngân ròng hơn 5.610 tỷ đồng. Kế đến là cổ phiếu MBB, BSR, TCX và DCM. Trong khi đó, dù một điểm sáng trong top mua ròng khối ngoại phiên 10/3, FPT vẫn đang là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất. Giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay tại cổ phiếu đầu ngành công nghệ đã xấp xỉ 8.300 tỷ đồng. Việc khối ngoại quay lại mua ròng hơn nghìn tỷ đồng trong phiên phục hồi sau cú rơi sâu hôm qua là tín hiệu tích cực sau chuỗi bán ròng kéo dài trước đó.