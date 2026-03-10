Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Khi quản trị doanh nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh

(TBTCO) - Mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi và các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế. Theo các chuyên gia, Đại hội đồng cổ đông năm không còn chỉ là thủ tục pháp lý thường niên mà đang trở thành “thước đo” năng lực quản trị, minh bạch và khả năng đối thoại của doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Cơ hội thu hút vốn dài hạn

Ngày 10/3/2026, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Diễn đàn với chủ đề: “Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026: Tuân thủ hay bứt phá – Hiệu quả hay bền vững”. Năm 2026 là năm thứ ba diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa VIOD và SSC.

Ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết năm 2026 mở ra với nhiều tín hiệu tích cực khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đồng thời, việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang tạo thêm điều kiện để Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế chất lượng cao.

Cùng với đó, Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (VNCG Code) được ban hành đầu năm 2026, xây dựng trên nền tảng các chuẩn mực quản trị mới nhất của G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, mang lại khung định hướng rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng quản trị.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, kinh nghiệm từ nhiều thị trường trong khu vực cho thấy khi dòng vốn quốc tế bắt đầu quan tâm đến một thị trường mới nổi, nhà đầu tư không chỉ nhìn vào các chỉ số tài chính mà còn đánh giá rất kỹ cách doanh nghiệp được quản trị.

“Đại hội đồng cổ đông là nơi thể hiện rõ nhất mức độ minh bạch thông tin, chất lượng giải trình của hội đồng quản trị, văn hóa đối thoại với cổ đông cũng như khả năng truyền tải tầm nhìn và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Dương nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuân thủ là nền tảng cần thiết nhưng những doanh nghiệp chỉ dừng lại ở đó sẽ khó tạo ra sự khác biệt trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Trong khi đó, những doanh nghiệp chủ động tiên phong áp dụng VNCG Code, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ ASEAN và coi đại hội đồng cổ đông là cơ hội đối thoại thực chất với cổ đông – thay vì chỉ là thủ tục cần hoàn thành – chính là những doanh nghiệp đang góp phần kiến tạo niềm tin và nâng mặt bằng quản trị cho toàn thị trường.

Ông Dương cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của niềm tin, bản lĩnh và những cơ hội lớn. Trong bối cảnh đó, mỗi kỳ đại hội đồng cổ đông không chỉ là dịp thực hiện nghĩa vụ với cổ đông mà còn là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định năng lực quản trị và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Điểm kết nối quan trọng trong hành trình xây dựng uy tín

Ở góc nhìn từ thực tiễn quản trị doanh nghiệp, ông Phan Lê Thành Long – Tổng Giám đốc VIOD cho rằng đại hội đồng cổ đông ngày càng được nhà đầu tư coi là “thước đo niềm tin” đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo ông Long, tại các thị trường phát triển, nhà đầu tư thường đánh giá nhiều yếu tố thông qua kỳ họp đại hội cổ đông, bao gồm mức độ minh bạch thông tin, khả năng giải trình của hội đồng quản trị, quyền tham gia và biểu quyết của cổ đông cũng như chất lượng đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Một kỳ đại hội được tổ chức tốt không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ quy định pháp lý mà còn phản ánh năng lực quản trị của doanh nghiệp. Việc chuẩn bị tài liệu đầy đủ trước đại hội, cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông, tạo điều kiện để cổ đông tham gia thảo luận và phản hồi rõ ràng các câu hỏi của cổ đông đều là những yếu tố được nhà đầu tư quan sát và đánh giá.

Theo ông Long, niềm tin của nhà đầu tư không được xây dựng chỉ trong một ngày đại hội mà là cả một quá trình liên tục trước, trong và sau đại hội. Vì vậy, đại hội đồng cổ đông cần được nhìn nhận như một điểm kết nối quan trọng trong hành trình xây dựng uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trên thị trường.

Quang cảnh sự kiện

Cập nhật về những thay đổi trong khung pháp lý quản trị công ty, ông Lê Trung Hải – Phó Trưởng Ban Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, các cập nhật này được thể hiện thông qua việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2025, ban hành Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và đặc biệt là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Theo ông Hải, một trong những điểm đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp sửa đổi là việc bổ sung khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi”, qua đó giúp nhận diện cá nhân kiểm soát thực sự trong cấu trúc sở hữu doanh nghiệp và tăng cường minh bạch trong quản trị. Quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp lưu trữ và cập nhật thông tin liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát cấu trúc sở hữu và giảm thiểu rủi ro quản trị.

Đối với công ty đại chúng, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư. Trong đó có việc giới hạn số lượng công ty mà một thành viên hội đồng quản trị có thể đồng thời tham gia nhằm hạn chế xung đột lợi ích; điều chỉnh quy định về số lượng thành viên hội đồng quản trị không điều hành để đảm bảo tính độc lập; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng thành viên hội đồng quản trị độc lập trong việc lập báo cáo đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị./.