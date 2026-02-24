(TBTCO) - Nhiều công ty chứng khoán đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, mở màn mùa họp trong tháng 3 và 4.

Bước vào cao điểm mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, nhiều công ty chứng khoán đã đồng loạt công bố lịch chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức đại hội, mở màn cho giai đoạn thảo luận chiến lược kinh doanh năm mới.

Cụ thể, ngày 23/2/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã Ck: VCI) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến

tổ chức vào ngày 30/3/2026 tại Khách sạn The Reverie Saigon (22 - 36 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh).

Các công ty chứng khoán đồng loạt khởi động mùa đại hội cổ đông. Đồ hoạ: Thu Hương.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã Ck: MBS) cũng xác định 23/2 là ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ, với tỷ lệ thực hiện quyền 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 3/2026, thông tin chi tiết về địa điểm và chương trình họp sẽ được công bố trong thư mời gửi cổ đông.

Theo kế hoạch, tại ĐHĐCĐ năm nay, MBS dự kiến trình cổ đông xem xét loạt nội dung trọng yếu, bao gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026, báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình quản trị công ty. Bên cạnh đó là các tờ trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2026, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cũng như chủ trương niêm yết các lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn từ sau ĐHĐCĐ năm 2026 đến trước ĐHĐCĐ năm 2027.

Trước đó, ngày 13/2/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã Ck: DSE) đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 26/3/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời gửi cổ đông.

Ở nhóm tổ chức họp trong tháng 4/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (mã Ck: DSC) cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là 9/3/2026, với kế hoạch tổ chức trong tháng 4 tới.

Tương tự, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã Ck: SHS) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/3 và tổ chức ĐHĐCĐ lúc 13h30 ngày 17/4/2026 tại Khách sạn Melia (44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội), kết hợp hình thức họp trực tiếp và trực tuyến. Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) cũng xác định ngày 16/3/2026 là ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên, với kế hoạch tổ chức đại hội trong tháng 4/2026.

Việc các công ty chứng khoán đồng loạt ấn định lịch ĐHĐCĐ cho thấy ngành đang bước vào giai đoạn tổng kết kết quả kinh doanh năm 2025 và hoạch định chiến lược cho năm 2026, trong bối cảnh thị trường được kỳ vọng xuất hiện nhiều động lực mới./.