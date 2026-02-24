Xử phạt nhiều cơ sở thẩm mỹ, khám chữa bệnh không phép tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 24/2, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thanh Thương (căn 12B lầu 9, 223 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận) bị xử phạt 125 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép; khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Ngoài số tiền phạt, cơ sở của bà Thương bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; buộc nộp lại 10 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm; đồng thời, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Công ty cổ phần Little Garden Beauty And Spa (15-17-19 Hoàng Dư Khương, phường Hòa Hưng) bị phạt 70 triệu đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH Phòng Chẩn trị y học Cổ truyền Sài Gòn (địa chỉ 15 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) bị xử phạt 112 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Cơ quan chức năng xác định đơn vị này không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép (trừ trường hợp cấp cứu); quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Công ty TNHH Harvard Medical Care (12 - 14 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) bị xử phạt 95 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép; bị đình chỉ hoạt động 21 tháng. Bà Lê Thị Diệu làm việc tại cơ sở này bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2026, Công ty TNHH Harvard Medical Care cũng từng bị xử phạt 168 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Thời điểm đó, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có hàng loạt sai phạm như: Không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, nhiều cá nhân thuộc công ty cũng bị xử phạt số tiền lớn do hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Chi nhánh 2 Công ty cổ phần Westway Dental (122F Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) và chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Dr Bean (168 Hoa Lan, phường Cầu Kiệu) đều bị xử phạt 90 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 18 tháng với cùng một hành vi vi pham cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Thẩm mỹ Quốc tế Medskin (60 Đinh Công Tráng, phường Tân Định) bị xử phạt 24 triệu đồng. Cơ sở này bị xác định lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lô hàng vi phạm gồm mỹ phẩm Tiracn Gel và Lucida Pigment Cream, có tổng giá trị hơn 5,7 triệu đồng./.